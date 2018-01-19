Mesmo com chuvas, nível do rio Jucu está abaixo do limite de alerta

Rio Jucu Crédito: Fernando Madeira

Mesmo com as chuvas de verão, o nível do Rio Jucu está abaixo do limite de alerta. Segundo boletim divulgado pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), a vazão do Jucu está em aproximadamente 9 mil litros por segundo - o estado de alerta é quando o rio tem a vazão menor que 10 mil litros por segundo.

O rio Jucu abastece a parte sul da Grande Vitória, que envolve Vila Velha, partes de Cariacica e Viana e a ilha de Vitória. Já o rio Santa Maria da Vitória tem situação mais tranquila, com uma vazão acima dos limites de alerta e de atenção.

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A Agerh afirma que o alerta para o rio Jucu no boletim é diferente do cenário dos anos anteriores, quando houve a necessidade de racionamento no Espírito Santo.

Mas para o representante do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jucu, Elio de Castro, a situação é preocupante porque demonstra que o rio tem dificuldade para se recuperar.

"É um rio sanfona. Chove, ele enche. Fica poucos dias, duas semanas, sem chover, a vazão abaixa sistematicamente", comenta.

De acordo com Elio, o solo da bacia não absorve tão bem a água da chuva por conta do mau uso dele pela agricultura e outras atividades econômicas."O solo é muito utilizado, são muitas ações e essas ações, em sua maioria, não usam o solo do ponto de vista ambiental correto", acrescenta.

Apesar de destacar que não há necessidade de alerta excessivo, a Agerh ressaltou em nota a importância de se manter o uso consciente dos recursos hídricos e que a população deve continuar economizando água.

Nota Agerh