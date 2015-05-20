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ORDEM É POUPAR

Mesmo com chuva, nível dos rios está abaixo da média

Os níveis dos rios capixabas melhoraram com as chuvas que atingem o Estado desde o mês de abril; Mas é pouco para reverter a seca dos meses de dezembro a março

Publicado em 20 de Maio de 2015 às 15:56

Publicado em 

20 mai 2015 às 15:56
Os níveis dos rios capixabas melhoraram com as chuvas que atingem o Estado desde o mês de abril. Mas é pouco para reverter a seca dos meses de dezembro a março. A vazão dos rios ainda está abaixo da média histórica para o mês de maio. Por isso, poupar segue como a palavra de ordem. O rio Santa Maria da Vitória, que abastece a Região Metropolitana, foi o que mais sofreu com a seca, segundo a presidente da Cesan, Danise Cadete. O maior problema foi na nascente do rio, onde a vegetação foi devastada. Mas a história está mudando e, das bacia que abastece a região, ele foi o que mais se recuperou.
Mesmo com chuva, nível dos rios está abaixo da média
Os dados da Cesan mostram que, neste mês, o nível do rio chegou à 233,1 centímetros de altura, superando a média do mês de dezembro, que foi de 206 cm. Na contramão do avanço, quando se analisa os dados do Rio Jucu, observa-se que, em dezembro, o nível era 190 cm de altura; neste mês, chegou a apenas 93 cm. O mesmo panorama é visto no Rio Benevente: de 159,3 centímetros em dezembro, chegou a 106,4 cm neste mês, como observou Denise.
"As chuvas que estão caindo são muito bem-vindas, mas ainda não atingimos o nível dos rios que tínhamos no ano passado. Continuamos bem abaixo. Então, é importante que a população mantenha a economia de água. Porque temos meses mais secos à frente", afirmou.
A previsão é que junho e julho o período de seca retorne. E estamos em ano incomum. Isso porque o período de chuva é sempre esperado para os meses de novembro a março. De abril a agosto, o clima é seco. Com essa adversidade, a população começou a economizar e, nos 52 municípios do Estado abastecidos pela Cesan, conseguiu poupar 2,7 bilhões de litros de água nos três primeiros meses deste ano. O volume é suficiente para abastecer cidades como Vitória e Vila Velha por um mês. 
Desse total, a Grande Vitória foi responsável pela economia de 2 bilhões de litros. A soma é equivalente à quantidade de água necessária para o consumo dos moradores da Serra por até 30 dias. Para Denise Cadete essa economia vai estabilizar e se manter até o final do ano. "Mas a gente acredita que ainda existam pessoas que possam se engajar nesse processo, se conscientizar e fazer a economia. Mesmo com essa chuvinha que está caindo, coisa que não veio no verão, para gente passar bem os meses de junho e julho - que são períodos muito secos - precisamos que a população se engaje. É bom para o bolso dela também. A tarifa da Cesan é por faixas e, quando você economiza, muda de faixa de consumo de água e paga um valor menor", afirmou a presidente da Companhia.Projetos são desenvolvidos junto aos produtores que mantêm terrenos e barragens no interior do Estado para preservar as nascentes do rios, restaurar a vegetação local e evitar assoreamentos nos rios.

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