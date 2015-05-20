Os níveis dos rios capixabas melhoraram com as chuvas que atingem o Estado desde o mês de abril. Mas é pouco para reverter a seca dos meses de dezembro a março. A vazão dos rios ainda está abaixo da média histórica para o mês de maio. Por isso, poupar segue como a palavra de ordem. O rio Santa Maria da Vitória, que abastece a Região Metropolitana, foi o que mais sofreu com a seca, segundo a presidente da Cesan, Danise Cadete. O maior problema foi na nascente do rio, onde a vegetação foi devastada. Mas a história está mudando e, das bacia que abastece a região, ele foi o que mais se recuperou.

Your browser does not support the audio element. Mesmo com chuva, nível dos rios está abaixo da média

Os dados da Cesan mostram que, neste mês, o nível do rio chegou à 233,1 centímetros de altura, superando a média do mês de dezembro, que foi de 206 cm. Na contramão do avanço, quando se analisa os dados do Rio Jucu, observa-se que, em dezembro, o nível era 190 cm de altura; neste mês, chegou a apenas 93 cm. O mesmo panorama é visto no Rio Benevente: de 159,3 centímetros em dezembro, chegou a 106,4 cm neste mês, como observou Denise.

"As chuvas que estão caindo são muito bem-vindas, mas ainda não atingimos o nível dos rios que tínhamos no ano passado. Continuamos bem abaixo. Então, é importante que a população mantenha a economia de água. Porque temos meses mais secos à frente", afirmou.

A previsão é que junho e julho o período de seca retorne. E estamos em ano incomum. Isso porque o período de chuva é sempre esperado para os meses de novembro a março. De abril a agosto, o clima é seco. Com essa adversidade, a população começou a economizar e, nos 52 municípios do Estado abastecidos pela Cesan, conseguiu poupar 2,7 bilhões de litros de água nos três primeiros meses deste ano. O volume é suficiente para abastecer cidades como Vitória e Vila Velha por um mês.