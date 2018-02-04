Mesmo com carro quebrado, Andaraí levanta arquibancada do Sambão

Escola de samba Andaraí no Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Fernando Madeira

Abrindo os desfiles do Grupo Especial do Carnaval de Vitória, a verde e rosa de Santa Martha trouxe para o Sambão do Povo o enredo “ Quem conta um conto, aumenta no ponto com a certeza de quem viu. Mas não leve tão a sério, é 1º de Abril”. Mesmo com a comissão de frente modesta, a Andaraí entrou na avenida com um carro abre-alas simbolizando uma caravela portuguesa, trazendo em destaque a serpente, símbolo da escola.

A escola entrou na passarela três minutos após o sinal verde da avenida. Com 18 alas e 1.200 componentes, trouxe para o Sambão um carnaval colorido e animou as arquibancadas e camarotes que ainda não estavam totalmente cheios.

Drone flagra carro alegórico da Andaraí com problemas no Sambão do Povo Crédito: TV Gazeta

Antes da escola alcançar o meio da avenida, o volante do carro abre-alas quebrou, ficando parado poucos metros antes do recuo da bateria. Impossibilitada de prosseguir pela passarela, a agremiação acabou tendo que fazer o percurso pela lateral do veículo, o que deixou vários buracos na avenida. A comissão de frente também parou a coreografia de evolução por causa do problema no abre-alas. Com o esforço dos componentes da escola, o abre-alas teve de ser manobrado manualmente e conseguiu voltar para a evolução às 22h44. Mesmo assim, a escola acabou evoluindo apressada pela avenida. O segundo carro alegórico também quebrou, mas não comprometeu a evolução da escola.

O serralheiro Maxuel Souza, de 42 anos, foi um dos membros que se esforçou para colocar o abre-alas de volta na pista. “A escola entrou linda, infelizmente deu esse problema. A gente fica desanimado e triste, mas no final a gente conseguiu.”

Emocionado, o presidente da agremiação, Márcio Roberto Ricardo, disse que terminou o desfile com sensação de dever cumprido. “Primeiramente agradeço a Deus por ter conseguido passar na avenida e ter mostrado o que é Carnaval para o público. Carnaval é isso aí, tem imprevistos. Eu saio da avenida de cabeça erguida”, afirmou.