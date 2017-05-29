Mesmo com agendamento online, consultas podem ser marcadas nos postos

A prefeitura de Vitória começou desde o domingo (28) o agendamento online de consultas médicas. A primeira unidade a receber a marcação por meio da internet é a de Jardim Camburi, por enquanto como teste. No domingo foram 473 agendamentos e na manhã desta segunda-feira, 638.

Para fazer o agendamento, o morador precisa ter o cadastro na unidade de saúde atualizado. No site minhaconsulta.vitoria.es.gov.br ou no aplicativo Vitória Online basta digitar o CPF ou o número do cartão do SUS e a data de nascimento para escolher a especialidade.

Muitos idosos estão confusos quanto à situação, pois não têm acesso à internet. “Não me falaram nada, só disseram que eu tenho que agendar. Agora onde, que eu não tenho computador? Vai pedir quem, aos vizinhos? Me explica”, pergunta. O questionamento é feito pela aposentada Elvira Ribeiro dos Santos, de 86 anos.

A prefeitura garante que ainda é possível fazer a marcação nas unidades de saúde, presencialmente. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), na unidade de Jardim Camburi há um equipe de “retaguarda” atendendo quem não tem acesso à internet.

Segundo a titular da pasta, Cátia Lisboa, a ideia é reduzir o número de filas na marcação, assim como evitar que as pessoas cheguem de madrugada nas unidades em busca de vagas. "Quem não consegue fazer pela internet vai vir à unidade de saúde, que vai ser acolhido e orientado. Nós já fizemos o mesmo processo com as vacinações de febre amarela e gripe, também com o Procon Online. O objetivo é reduzir filas”, disse.