Mesmo com a crise, ArcelorMittal tem a maior exportação de aço dos últimos 14 anos

Na crise financeira, muitas empresas têm que se adequar à situação econômica ruim e acabam promovendo demissões em massa e reduzindo a produção. A siderúrgica ArcelorMittal, no entanto, afirma, em balanço apresentado nesta quarta-feira (7), que opera na capacidade máxima dela. A válvula de escape vem sendo a exportação do aço. Para se ter ideia, 65% desta produção é vai parar no mercado estrangeiro. Segundo a empresa, a quantidade de aço exportada é a maior desde 2002. A empresa deve fechar o ano com produção de 7 milhões de toneladas.

Your browser does not support the audio element. Mesmo com a crise, ArcellorMittal tem a maior exportação de aço dos últimos 14 anos

De acordo com o presidente da ArcelorMittal no Brasil, Benjamin Baptista Filho, o consumo doméstico do aço caiu 17% neste ano com a crise econômica. Como a venda do metal é feita para outras indústrias, ele elenca áreas que tiveram queda na produção no País, como construção civil e indústrias automotiva e de eletrodomésticos.

Benjamin explica que a opção por produtos mais nobres e de baixo custo foi um diferencial para manter as vendas altas no mercado internacional. Além disso, a manutenção da alta produção reduz o custo final. “A gente tem adotado melhorias internas, de produtividade, na utilização de equipamentos, mantendo os custos sobre o controle, mantendo a competitividade internacional”, analisa.