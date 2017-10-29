Mesmo após veto, Prefeitura quer armar agentes de trânsito em Vitória

Mesmo com o veto do presidente Michel Temer para o projeto de lei que autorizava uso de armas de fogo por agentes de trânsito, a Prefeitura de Vitória quer armar os guardas que atuam nessa fiscalização.

A Guarda Municipal de Vitória é formada por dois grupamentos: os agentes comunitários, que andam armados, e os agentes de trânsito, que não têm essa autorização. Atualmente, 247 agentes da Prefeitura fiscalizam o trânsito na capital e 234 fazem o patrulhamento no município.

A Prefeitura tentou unificar a atuação dos dois grupamentos em 2016, mas o projeto enviado à Câmara Municipal foi rejeitado pelos vereadores.

Na quinta-feira (26), Temer vetou o projeto aprovado em setembro no Congresso Nacional por entender que os agentes de trânsito não exercem atividade de segurança pública.

Mas o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, defende que não há impedimento jurídico para que os agentes da capital utilizem armas no serviço, desde que capacitados, porque o grupamento faz parte da Guarda Municipal.

"Se o município tem mais de 50 mil habitantes e o agente de trânsito faz parte da Guarda Municipal, não existe restrição legal que ele ande armado. Juridicamente, não existe nenhuma impossibilidade para que os agentes de trânsito de Vitória também possam andar armados", defende.

Calheira também rebateu o argumento do veto, que foi baseado em uma orientação do Ministério da Justiça.

"Ele (o agente de trânsito) pode ajudar a coibir alguns tipos de crime que acontecem na via. Já tivemos agentes que inclusive apreenderam armas de fogo estando desarmados, o que é um risco totalmente descabido", afirma.