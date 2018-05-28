Oitavo dia de greve dos caminhoneiros no ES Crédito: Caíque Verli

As medidas anunciadas pelo Presidente Michel Temer, que atendem às reivindicações dos caminhoneiros, não foram suficientes para desmobilizar a greve no Espírito Santo. O Estado ainda tem nesta segunda-feira (28) mais de 10 pontos de manifestações, espalhadas pelas rodovias federais que cortam o Estado.

O movimento é difuso, com muitas vozes e poucas lideranças. E muitos caminhoneiros afirmam que não se sentem representados por essas lideranças das associações que sentaram para negociar no Palácio do Planalto. Além disso, o protesto tem um viés político e pede a queda de Temer.

Your browser does not support the audio element. Mesmo após concessões, caminhoneiros mantém protestos no ES

Caminhoneiro há 20 anos, Alessandro Marques diz que a paralisação não acabou em Viana porque eles acham que essa redução de 46 centavos no preço do litro do diesel por 60 dias, é um jeito que o governo encontrou para enganar a categoria e ganhar tempo. "Esses R$ 0,46 é só para 60 dias.Depois, quem garante para nós que ele não vai reajustar esses valor ou até mais?", questionou.

O motorista José Morande disse que a categoria quer que o governo mexa nos outros combustíveis, como a gasolina, a não só no diesel. "A população juntamente com os caminhoneiros está sofrendo. Não tem mais jeito com esse governo. É fora Temer".

José Morande, caminhoneiro, 43 anos. "Esse prazo que ele deu de 60 dias não vai resolver. Depois, tudo vai voltar a mesmo coisa. O que a gente quer é fora Temer" Crédito: Caique Verli

Mesmo com a escolta da PM para caminhões-tanque, vários postos do Estado ainda estão sem combustível. E o capixaba enfrenta filas intermináveis para conseguir abastecer o carro, como relata a administradora Priscila Meirelles. "Na sexta-feira, eu rodei praticamente todos os postos e não encontrei gasolina. Hoje uma pessoa disse que esse posto estaria abastecido. A fila está grande. Tem 20 minutos que estou parada aqui".

Alessandro Marques, caminhoneiro há 20 anos: " Quem garante que depois de 60 dias ele não vai reajustar esses 46 centavos ou mais?" Crédito: Caique Verli