As medidas anunciadas pelo Presidente Michel Temer, que atendem às reivindicações dos caminhoneiros, não foram suficientes para desmobilizar a greve no Espírito Santo. O Estado ainda tem nesta segunda-feira (28) mais de 10 pontos de manifestações, espalhadas pelas rodovias federais que cortam o Estado.
O movimento é difuso, com muitas vozes e poucas lideranças. E muitos caminhoneiros afirmam que não se sentem representados por essas lideranças das associações que sentaram para negociar no Palácio do Planalto. Além disso, o protesto tem um viés político e pede a queda de Temer.
Mesmo após concessões, caminhoneiros mantém protestos no ES
Caminhoneiro há 20 anos, Alessandro Marques diz que a paralisação não acabou em Viana porque eles acham que essa redução de 46 centavos no preço do litro do diesel por 60 dias, é um jeito que o governo encontrou para enganar a categoria e ganhar tempo. "Esses R$ 0,46 é só para 60 dias.Depois, quem garante para nós que ele não vai reajustar esses valor ou até mais?", questionou.
O motorista José Morande disse que a categoria quer que o governo mexa nos outros combustíveis, como a gasolina, a não só no diesel. "A população juntamente com os caminhoneiros está sofrendo. Não tem mais jeito com esse governo. É fora Temer".
Mesmo com a escolta da PM para caminhões-tanque, vários postos do Estado ainda estão sem combustível. E o capixaba enfrenta filas intermináveis para conseguir abastecer o carro, como relata a administradora Priscila Meirelles. "Na sexta-feira, eu rodei praticamente todos os postos e não encontrei gasolina. Hoje uma pessoa disse que esse posto estaria abastecido. A fila está grande. Tem 20 minutos que estou parada aqui".
O Governo do Estado anunciou que vai começar, a partir desta segunda, aplicar multas de R$ 20 mil a caminhoneiros que não liberarem o tráfego de caminhões com cargas consideradas essenciais, como remédios, insumos hospitalares, carga viva, ração, gás e alimento. A medida foi autorizada pela Justiça Estadual, por meio de uma liminar que atende a um pedido da Procuradoria Geral do Estado.