Em menos de três horas, 157 mesas de pista para o desfile de sábado do Carnaval de Vitória 2018 foram vendidas, além de oito camarotes. Os ingressos foram comercializados na tarde desta sexta-feira (15), no mercado São Sebastião, Vitória. Para garantir o passaporte para a folia, teve gente que chegou no local no início da madrugada. As vendas tiveram início às 14h.
A comercialização dos bilhetes foi organizada pela Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge). Foram colocados à venda 164 mesas no valor de R$ 700, e 21 camarotes com preços de R$ 4 mil, R$ 6 mil e R$ 8 mil. Os 13 camarotes e as sete mesas restantes serão comercializados na próxima segunda, a partir das 14h, no mesmo local.
Mesas e camarotes quase esgotados no primeiro dia de vendas
A autônoma Sirlene Rodrigues madrugou na fila, mas conseguiu comprar três mesas para acompanhar os desfiles com a família. “Cheguei bem cedo, às 04h30. Foi com muita luta, mas consegui”, contou.
O aposentado Antônio Carlos do Nascimento chegou no local no início da manhã e elogiou a organização das vendas. “Cheguei às 06h, peguei a senha 17. Acho que esse ano vai ficar na história em termo de organização”, disse.
A auxiliar contábil Elizabete Melo chegou um pouco mais tarde, às 10h30 e também garantiu o ingresso para mesa. “Estou muito feliz que consegui comprar. Agora é só esperar o dia para torcer para minha escola do coração, a MUG”, relatou.
ARQUIBANCADA
Os ingressos de arquibancada para os desfiles de sábado, dia 03 de fevereiro, serão vendidos a partir do dia 5 de janeiros nas Casas Lotéricas de todo o país. Serão três mil ingressos. Dois mil já foram vendidos pelas escolas de samba do grupo especial. A Liga destacou que esse ano não haverá limite de compra por CPF.
Desfilam no sábado as escolas Andaraí, Novo Império, Unidos da Piedade, Boa Vista, Mocidade Unida da Glória, Pega no Samba e Unidos de Jucutuquara.