Autônoma Sirlene Rodrigues comprou mesas para o carnaval de Vitória 2018 Crédito: Patrícia Scalzer

Em menos de três horas, 157 mesas de pista para o desfile de sábado do Carnaval de Vitória 2018 foram vendidas, além de oito camarotes. Os ingressos foram comercializados na tarde desta sexta-feira (15), no mercado São Sebastião, Vitória. Para garantir o passaporte para a folia, teve gente que chegou no local no início da madrugada. As vendas tiveram início às 14h.

A comercialização dos bilhetes foi organizada pela Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge). Foram colocados à venda 164 mesas no valor de R$ 700, e 21 camarotes com preços de R$ 4 mil, R$ 6 mil e R$ 8 mil. Os 13 camarotes e as sete mesas restantes serão comercializados na próxima segunda, a partir das 14h, no mesmo local.

Your browser does not support the audio element. Mesas e camarotes quase esgotados no primeiro dia de vendas

Auxiliar contábil Elizabete Melo, que comprou mesas para o carnaval de Vitória Crédito: Patricia Scalzer

A autônoma Sirlene Rodrigues madrugou na fila, mas conseguiu comprar três mesas para acompanhar os desfiles com a família. “Cheguei bem cedo, às 04h30. Foi com muita luta, mas consegui”, contou.

O aposentado Antônio Carlos do Nascimento chegou no local no início da manhã e elogiou a organização das vendas. “Cheguei às 06h, peguei a senha 17. Acho que esse ano vai ficar na história em termo de organização”, disse.

A auxiliar contábil Elizabete Melo chegou um pouco mais tarde, às 10h30 e também garantiu o ingresso para mesa. “Estou muito feliz que consegui comprar. Agora é só esperar o dia para torcer para minha escola do coração, a MUG”, relatou.

ARQUIBANCADA

Os ingressos de arquibancada para os desfiles de sábado, dia 03 de fevereiro, serão vendidos a partir do dia 5 de janeiros nas Casas Lotéricas de todo o país. Serão três mil ingressos. Dois mil já foram vendidos pelas escolas de samba do grupo especial. A Liga destacou que esse ano não haverá limite de compra por CPF.