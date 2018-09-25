Mesários podem ganhar até 6 dias de folga por trabalhar nas eleições

Espírito Santo terá mais de 35 mil mesários nas eleições de 2018 Crédito: Divulgação

O Espírito Santo tem mais de 2,7 milhões de eleitores e quase nove mil seções eleitorais em todo o estado. De acordo com números do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), as salas de votação deste ano, no pleito do dia 7 de outubro, serão fiscalizadas e organizadas por 35.900 mesários.

Leonardo Penedo Prezotti, presidente da comissão de mesários do TRE-ES, afirma que o processo de escolha dos mesários começou em julho. A seleção é realizada entre milhares de voluntários e também com convocações feitas por cartórios eleitorais. Os selecionados não recebem pagamentos em dinheiro, mas têm direito ao auxílio-alimentação e também a tirar folgas no trabalho.

"Todo mesário tem direito a R$ 30 de auxílio-alimentação, por dia de votação. Ele tem direito a dois dias de folga por convocação. Se ele recebeu o treinamento, se ele trabalhar no primeiro e no segundo turno, ele pode ter até seis dias de folga", explicou o representante do TRE.

Caso seja convocado e não compareça no dia da eleição, um mesário pode pagar uma multa de até R$ 35. As convocações chegam em cartas enviadas pelos Correios. O representante do TRE-ES destaca que as pessoas que já trabalharam como mesário e não receberam nenhuma notificação devem ficar atentas.

"A gente fica dependendo do serviço dos Correios. As cartas são expeditas com antecedência. Pode, sim, haver atraso na entrega. Por isso, gente pede para o eleitor entrar em contato com o seu cartório eleitoral, para saber se vai ser convocado ou não, e ter treinamento devido", concluiu Penedo.

A pedagoga Tatiane Goulart é mesária no bairro São Pedro, em Vitória, e vai trabalhar nas eleições pela terceira vez. Ela firma que gosta da função, mas destaca que já passou por dificuldades, por causa do mau comportamento de alguns eleitores.

"Já vi eleitores que não respeitavam as normas dessa questão do aparelho celular. Alguns querem entrar falando no celular ou entrar na cabine para votar com o celular na mão. Nós orientamos para que a pessoa desligue. Já teve pessoas que ficam muito tempo dentro da cabine para voltar", relatou a mesária.