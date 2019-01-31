Mês de janeiro foi o mais quente dos últimos 26 anos em Vitória

Guarda-sóis disputam espaço e colorem as areias da Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Secundo Rezende/Drone

Janeiro de 2019 foi o mês mais quente dos últimos 26 anos em Vitória. A média de temperatura máxima foi de 33,7º, a maior desde 1993, sendo que o dia 16, em especial, foi o mais quente do período - os termômetros registraram 35,4º. Mas as temperaturas vão continuar altas mesmo com a chegada de fevereiro já que, de acordo com o Climatempo, a Grande Vitória poderá ter recorde de calor neste final de semana. Até domingo (3), a temperatura pode chegar a 37º.

De acordo com a meteorologista do Climatempo, Josélia Pegorim, a média padrão para temperatura máxima em janeiro em Vitória é de 31,2º. Ela conta que esse calor intenso é por causa de um sistema de alta pressão que atua na região Sudeste.

A especialista destacou que este final de semana será de tempo firme e recorde de calor. “Vamos ter nesta sexta-feira (1) e sábado (2) muito calor na região de Vitória e em todo Espírito Santo. Podemos esperar a temperatura de 38º em alguns locais do Espírito Santo. Em Vitória não descartamos a chance de recorde de calor até domingo”, contou.

O recorde anterior de maior média de temperatura máxima em Vitória, no período de 1993 a 2018, é de 33,6°C em janeiro de 2010. O mês mais quente dos últimos 26 anos foi fevereiro de 2016, quando a média de temperatura máxima foi de 34,3°C. A especialista explicou que não foi possível fazer uma pesquisa anterior a 1993 por causa da falta de dados nos registros históricos públicos do Inmet.

A climatologista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Alice Macedo, também confirma o que os capixabas comprovaram nas ruas: este verão será o mais quente dos últimos tempos no Espírito Santo. “As temperaturas devem continuar altas nos próximos três meses, porém, com chuvas, o que não aconteceu em janeiro”.

Chuva

A falta de chuva foi mesmo perceptível. Vitória foi a capital mais seca do país em janeiro de 2019. Durante todo mês, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou apenas 8,2 mm de chuva em Vitória. Esta foi a menor quantidade de chuva mensal desde agosto de 2016, que teve um acumulado de 7,1 mm. Para um mês de janeiro, foi o menor volume de chuva desde janeiro de 2015 quando não houve registro de chuva na Capital.

Mas depois do calorão, o tempo começa a mudar a partir da noite de domingo (03). De acordo com Josélia, a próxima semana começará com chuva e a temperatura não passa dos 30º por causa de uma frente fria.

“Na segunda-feira essa frente fria deve ajudar a espalhar muita nebulosidade e nuvens de chuva em todo Espírito Santo. Na segunda, a temperatura terá uma queda acentuada e começa refrescar”.

Governo faz vistoria na barragem de Duas Bocas, em Cariacica. Crédito: Ademir Ribeiro/ Secom

Racionamento

Mesmo com a falta de chuva em janeiro, a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh-ES) descartou neste momento a possibilidade de racionamento de água. De acordo com o diretor-presidente da Agerh, Fábio Ahnert, os mananciais do Estado sofreram uma queda na vazão, mas isso está dentro da normalidade.

“As chuvas de dezembro funcionaram como uma espécie de recarga nos aquíferos. Elas recarregaram o lençol freático. Essa água, que foi recarregada em dezembro, onde tivemos mais chuvas, acaba sustentando o nível mínimo do rio”, contou.