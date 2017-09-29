Mercadorias importadas sem notas fiscais são apreendidas na Glória

Fabrício Betto e Fernando Pêgo Freitas Crédito: Patrícia Scalzer

Mercadorias importadas sem notas fiscais foram apreendidas em loja das Glória, em Vila Velha, durante a operação “Vetus Vicus”, da Alfândega da Receita Federal do Brasil, em conjunto com a Receita Estadual. Seis lojas foram alvos das fiscalizações; em quatro delas havia irregularidades na parte fiscal e em três houve apreensão de mercadorias.

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Celulares, mochilas, brinquedos, perfumes, óculos de sol e relógios estão entre as mercadorias que estavam sendo vendidas nas lojas mas que não havia documentos que comprovasse a origem delas.

De acordo com o inspetor chefe da Alfândega da Receita Federal do Porto de Vitória, Fabrício Betto, além da ausência da nota fiscal, os produtos podem ser falsificados. “Todos os indícios nos levam a conclusão que são mercadorias contrafeitas, ou seja, mercadorias que foram fabricadas sem a autorização das respectivas marcas. O que nos conduz a um grau de certeza de que são mercadorias que oferecem risco à população”, disse.

A operação também verificou se as empresas possuíam emissores de cupom fiscal, se as máquinas de cartão de crédito são dos proprietários do estabelecimento e se a documentação estava regular.

Segundo o auditor e subgerente fiscal da Receita Estadual, Fernando Pêgo Freitas, em quatro lojas a receita constatou que o número de vendas realizadas pelo cartão de crédito era superior a emissão de cupons fiscais.