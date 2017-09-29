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Mercadorias importadas sem notas fiscais são apreendidas na Glória

Celulares, mochilas, brinquedos, perfumes, óculos de sol e relógios estão entre as mercadorias que estavam sendo vendidas nas lojas mas que não havia documentos que comprovasse a origem delas

Publicado em 29 de Setembro de 2017 às 17:15

Publicado em 

29 set 2017 às 17:15
Fabrício Betto e Fernando Pêgo Freitas Crédito: Patrícia Scalzer
Mercadorias importadas sem notas fiscais foram apreendidas em loja das Glória, em Vila Velha, durante a operação “Vetus Vicus”, da Alfândega da Receita Federal do Brasil, em conjunto com a Receita Estadual. Seis lojas foram alvos das fiscalizações; em quatro delas havia irregularidades na parte fiscal e em três houve apreensão de mercadorias.
Mercadorias importadas sem notas fiscais são apreendidas na Glória
Celulares, mochilas, brinquedos, perfumes, óculos de sol e relógios estão entre as mercadorias que estavam sendo vendidas nas lojas mas que não havia documentos que comprovasse a origem delas.
De acordo com o inspetor chefe da Alfândega da Receita Federal do Porto de Vitória, Fabrício Betto, além da ausência da nota fiscal, os produtos podem ser falsificados. “Todos os indícios nos levam a conclusão que são mercadorias contrafeitas, ou seja, mercadorias que foram fabricadas sem a autorização das respectivas marcas. O que nos conduz a um grau de certeza de que são mercadorias que oferecem risco à população”, disse.
A operação também verificou se as empresas possuíam emissores de cupom fiscal, se as máquinas de cartão de crédito são dos proprietários do estabelecimento e se a documentação estava regular.
Segundo o auditor e subgerente fiscal da Receita Estadual, Fernando Pêgo Freitas, em quatro lojas a receita constatou que o número de vendas realizadas pelo cartão de crédito era superior a emissão de cupons fiscais.
Participaram da operação 15 auditores fiscais e 18 servidores da Receita Federal. Os proprietários das mercadorias têm o prazo de 48 horas para apresentar as notas fiscais dos produtos apreendidos para reavê-los. A Receita não divulgou o número de apreensões nem o valor dos materiais retidos.

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