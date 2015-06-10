Mercadoria vencida interdita supermercado Epa de Jardim Camburi

O supermercado Epa, em Jardim Camburi, Vitória, foi interditado pelo Procon Estadual na tarde desta terça-feira (9). A venda de produtos que estariam estragados e com prazo de validade vencido à comercialização e ao consumo foi o que motivou a medida. O problema foi constatado durante fiscalização realizada pelo Procon e outros órgãos. A inspeção foi solicitada pelo Ministério Público, após recebimento de denúncias. O Procon não divulgou a quantidade e os tipos de produtos encontrados com a validade vencida durante a fiscalização.

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De acordo com o diretor do órgão, Igor Britto, a decisão de interditar o local levou em conta que a Rede Epa já havia sido autuada por vender produtos inadequados, vencidos, com lacres rompidos e latas amassadas, por exemplo, o que demonstrou o desrespeito e a desobediência às exigências impostas.“Essa é uma das práticas mais graves, por expor a saúde dos consumidores ao risco em decorrência de alimentos que se sabe que são impróprios. A prática reiterada exige uma medida mais drástica, emergente e radical. É nítida a falta de respeito não apenas com a lei, mas com a coletividade de consumidores”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Pão 'velho' e carne 'feia'

Ao encontrar as portas fechadas, vários consumidores relataram já ter encontrado problemas nos produtos do supermercado, como a aposentada Penha Bravo e a assistente administrativo Mônica Cani Magre. “Os produtos sempre daqui estão passando da validade ou estão quase vencendo, principalmente o pão”, disse Penha.

“Eu já comprei queijo que tive de devolver. Carne eu também já deixei de comprar, porque quando eu levava para casa estava com a aparência ruim, não estava boa para consumir. Tudo aqui tem uma aparência de que não tem higiene”, contou Mônica.

Gerente foi detida

Além de responder a um processo administrativo no Procon, que pode resultar em multa de até R$ 8 milhões, a infração também é considerada crime. Por isso, a gerente responsável pela loja foi autuada em flagrante pela Delegacia de Defesa do Consumidor por negligência, ao expor à venda os produtos com data de validade vencida, considerados impróprios ao consumo. Ela pagou fiança no valor de três salários mínimos e foi liberada.