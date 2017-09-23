Foi reaberto neste sábado (23) o Mercado São Sebastião, em Jucutuquara, Vitória. O espaço estava fechado há cerca de três anos por causa de problemas de infiltração e na parte elétrica do edifício, mas passou por reparos. E a ideia da nova gestão é ser uma referência para o samba capixaba. A Liga Espírito Santense das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) assumiu o espaço por meio de chamamento público, sem fins lucrativos.

A liga representa as agremiações do Carnaval Capixaba que desfilam pelo grupo especial. Todas as sete escolas estão no Mercado São Sebastião ocupando metade dos 14 espaços existentes, onde haverá também comerciantes, artesãos e gastronomia. Dois desses comerciantes já ocupam seus espaços.

Your browser does not support the audio element. Mercado São Sebastião reabre como referência do samba em Vitória

Segundo o presidente da Liesge, Rogério Sarmento, as escolas farão, além da venda de adereços do Carnaval de Vitória, eventos convidando grupos de samba e de chorinho. “Hoje o samba ganha verdadeiramente uma casa, que é o Mercado São Sebastião. Então, isso nos fortalece muito em relação ao Carnaval de Vitória. Quando soube do chamamento do público não pensei duas vezes. Fizemos o projeto e fomos contemplados”, explicou.

Até o mês de outubro, todos os sábados, a escola de samba Jucutuquara realizará programações especiais no espaço. Às sextas-feiras à noite está programado para o Grupo Samba Sim agitar o Mercado São Sebastião. As programações de domingo ainda não estão definidas. A promessa é que a partir do próximo mês o espaço também funcione em dias de semana, de 9 às 21 horas.

ESPAÇO FAMILIAR

Segundo o subsecretário de Apoio ao Empreendedor de Vitória, Renzo Nogueira, o objetivo é que Vitória tenha uma opção para as famílias, não apenas com a música, mas com a gastronomia e a cultura. “Vamos ter a comida típica em determinados momentos, mas é um espaço multiuso e precisa ser apropriado pelas famílias. O mercado volta a servir aos munícipes e pode ser uma referência para o turista que vem visitar a cidade”, disse.