O mercado para animais de estimação tem oferecido serviços cada vez mais especializados. No Espírito Santo, já existe até mesmo plano funerário e cemitério para os pets. Para aqueles tutores que não se descuidam da saúde dos bichinhos, também há planos de saúde com coberturas que incluem serviços altamente especializados, como quimioterapia.

Isabela de Medeiros Lima com a cachorrinha Laika Crédito: Arquivo Pessoal

Isabela de Medeiros Lima é tutora da cachorrinha Laika, da raça Shtizu, que precisou de atendimento veterinário com urgência no último fim de semana. Durante um passeio, a cadela lambeu veneno de formiga em uma árvore. Como Isabela paga plano de saúde para Laika, conseguiu um atendimento rápido e, agora, o animal está se recuperando. “Fizeram todos os exames, internaram. Se não fosse o plano, eu teria que gastar uma fortuna. A internação, os exames e a medicação são caros. Tudo teria que ser particular”, contou.

Your browser does not support the audio element. Mercado pet já investe até em planos de saúde e funerário

O proprietário do plano de saúde utilizado por Isabela, Thiago Batista, disse que explica que, para ter o plano, é preciso ter a carteira de vacinação do cachorro ou do gato em dia e ter até 14 anos de idade. Além disso, são necessários os documentos do dono do animal. Os valores variam de R$ 29,90 a R$ 239,90. “É bem completo. Depende de qual plano o cliente escolher. Os serviços vão desde consulta até quimioterapia”, explicou.

Quando um animal de estimação morre, uma das principais dúvidas dos seus tutores é o que fazer com o corpo do bichinho. Para resolver esse problema, Clerton Calves criou um plano funerário para pets. O serviço existe há três meses e já tem mais de 300 clientes. “Nós fazemos a remoção do animal do local onde ele faleceu. Então, encaminhamos para o crematório, que fica na Serra e é o único do Estado. Aí, é feito o processo de cremação do animal.”