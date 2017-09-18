Carteira de Trabalho Crédito: Reprodução internet

A taxa de desocupação no Espírito Santo caiu para 13,4 % no segundo semestre, abaixo da média da região Sudeste, que é de 13,6%. Os números mostram a porcentagem das pessoas desocupadas, em relação à população economicamente ativa.

Your browser does not support the audio element. Mercado de trabalho apresenta melhora e taxa de desocupação cai no ES

A taxa no primeiro semestre de 2017 no ES foi de 14,5%. Apesar disso, nos últimos três anos, o Estado acumula um aumento de 6,85% neste número. O índice foi divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), uma fundação pública federal vinculada ao Ministério do Planejamento. No Brasil, esse valor reduziu para 12,8%. Os dados mostram um avanço no mercado de trabalho no país, revelando que o setor formal reduziu as demissões, como explica a técnica de pesquisa e Planejamento do Ipea Maria Andreia Lameiras.

"O mercado formal pode até ainda não estar contratando, mas ele já parou de demitir com aquela velocidade que estava demitindo na crise, no pico da crise, que é no começo de 2016, meados de 2016", avaliou.

A pesquisa apontou ainda que os jovens são os que mais têm dificuldade de conseguir emprego e mais chance de serem mandados embora. Segundo a técnica, dos desempregados de 18 a 24 anos, apenas 25% obtiveram nova colocação no segundo trimestre.

"Esse grupo é o grupo com maior dificuldade de conseguir um emprego e, quando conseguem o emprego, os jovens são os primeiros a serem demitidos", comentou.