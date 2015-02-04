O cenário de seca e iminente racionamento de água no Espírito Santo ainda não está atingindo o mercado de água mineral. A produção e venda do produto estão equivalentes com o registrado em janeiro de 2014, quando o Estado ainda se recuperava das enchentes. Entretanto, se o período de estiagem perdurar, a indústria pode ser comprometida, já que a potência de vazão das fontes de água mineral capixabas está diminuindo, segundo informações do Sindicato das Indústrias de Bebidas em Geral do Espírito Santo (Sindibebidas).
Mercado de água mineral não é atingido pela crise hídrica
O presidente do sindicato, Sérgio Rodrigues da Costa, afirma que a produção de água está dentro do previsto para o período. As vendas também não sofreram influências, de acordo com ele, portanto, ainda não foi possível sentir o impacto da seca. "Se a gente comparar com o verão do ano passado, estamos praticamente empatados em termos de produção. A gente está praticamente vendendo a mesma coisa que vendemos em janeiro de 2014", observou.
Mas Sérgio confessou que é possível perceber a diferença de pressão de água nos mananciais, de Norte a Sul do Estado, onde é extraída a água mineral. "O que está havendo é que as fontes estão começando a diminuir sua vazão. Isso é notório. A maioria já diminuiu em média de 20 a 25%", pontuou.
Em termos de comparação, Sérgio afirmou que a velocidade de extração da água caiu: onde eram extraídos até 10 mil litros/hora, hoje são extraídos 8 mil litros/hora. Além disso, fontes que costumavam produzir galões de 20 litros, agora trabalham apenas com as garrafas descartáveis. "Porque a vazão está pouca. Para produzir galão de 20 litros, consome muito mais água que o descartável. Mas quando isso vai chegar no zero, a gente não consegue dizer ainda", afirmou.
As principais fontes do Estado estão localizadas em São Mateus, Linhares, Serra, Cachoeiro de Itapemirim Alfredo Chaves, São José dos Calçados, Domingos Martins e Paraju. Todas elas foram afetadas de alguma forma, segundo o Sindibebidas.
Sérgio garante, no entanto, que os produtores têm adotado medidas para proteger as fontes de água mineral fazendo, por exemplo, o reflorestamento da região. Ele afirma que na Região Sudeste a situação da indústria de água mineral é privilegiada, já que Estados como Minas Gerais e São Paulo enfrentam maiores problemas.
A expectativa do Sindibebidas é de que o preço da água mineral seja mantido nas fontes, entretanto, o presidente frisou que o valor repassado aos consumidores depende não apenas da indústria, mas principalmente da vontade do empresário e comerciantes.