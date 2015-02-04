O cenário de seca e iminente racionamento de água no Espírito Santo ainda não está atingindo o mercado de água mineral. A produção e venda do produto estão equivalentes com o registrado em janeiro de 2014, quando o Estado ainda se recuperava das enchentes. Entretanto, se o período de estiagem perdurar, a indústria pode ser comprometida, já que a potência de vazão das fontes de água mineral capixabas está diminuindo, segundo informações do Sindicato das Indústrias de Bebidas em Geral do Espírito Santo (Sindibebidas).

Your browser does not support the audio element. Mercado de água mineral não é atingido pela crise hídrica

O presidente do sindicato, Sérgio Rodrigues da Costa, afirma que a produção de água está dentro do previsto para o período. As vendas também não sofreram influências, de acordo com ele, portanto, ainda não foi possível sentir o impacto da seca. "Se a gente comparar com o verão do ano passado, estamos praticamente empatados em termos de produção. A gente está praticamente vendendo a mesma coisa que vendemos em janeiro de 2014", observou.

Mas Sérgio confessou que é possível perceber a diferença de pressão de água nos mananciais, de Norte a Sul do Estado, onde é extraída a água mineral. "O que está havendo é que as fontes estão começando a diminuir sua vazão. Isso é notório. A maioria já diminuiu em média de 20 a 25%", pontuou.

Em termos de comparação, Sérgio afirmou que a velocidade de extração da água caiu: onde eram extraídos até 10 mil litros/hora, hoje são extraídos 8 mil litros/hora. Além disso, fontes que costumavam produzir galões de 20 litros, agora trabalham apenas com as garrafas descartáveis. "Porque a vazão está pouca. Para produzir galão de 20 litros, consome muito mais água que o descartável. Mas quando isso vai chegar no zero, a gente não consegue dizer ainda", afirmou.

As principais fontes do Estado estão localizadas em São Mateus, Linhares, Serra, Cachoeiro de Itapemirim Alfredo Chaves, São José dos Calçados, Domingos Martins e Paraju. Todas elas foram afetadas de alguma forma, segundo o Sindibebidas.

Sérgio garante, no entanto, que os produtores têm adotado medidas para proteger as fontes de água mineral fazendo, por exemplo, o reflorestamento da região. Ele afirma que na Região Sudeste a situação da indústria de água mineral é privilegiada, já que Estados como Minas Gerais e São Paulo enfrentam maiores problemas.