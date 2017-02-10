O Ministério Público Federal (MPF-ES) instaurou um procedimento para fiscalizar a cobrança dos custos da chegada das Forças Armadas no Espírito Santo. De acordo com o MPF, como o movimento foi declarado ilegal, as pessoas que estão liderando a paralisação devem custear os gastos que a União está tendo com a presença de tropas federais no Espírito Santo. Esse ressarcimento pode ocorrer por meio de bloqueio de bens e desconto em folha de pagamento, por exemplo.

Your browser does not support the audio element. Mentores da suspensão de policiamento podem ter bens bloqueados

O procurador da República Carlos Vinicius Cabeleira, destaca que essa conta não pode ficar com a União, já que existem pessoas que estão provocando toda essa situação. “Quem for responsável é quem tiver dado causa a esse movimento, e por conta disso foi necessário esse gasto enorme, essas pessoas terão que se responsabilizar pelo dano causado ao patrimônio Federal”, disse.

Cabeleira diz que não é possível afirmar que apenas as mulheres são responsáveis pelo movimento. Uma investigação está em curso para apontar os responsáveis pela paralisação dos policiais militares. Identificando as lideranças, elas terão consequências nas áreas criminal, civil e administrativa. O ressarcimento a União pode ocorrer de diversas forma, como explica Cabeleira.

“Penhora, bloqueio de bens, restrição do nome (SPC), bloqueio de contas bancárias e desconto em folha de pagamento. Todos aqueles meios que existe para cobrar dívida pode ser consequência da responsabilização por esse dano causado ao patrimônio federal”, destacou.

Ouça a entrevista completa do procurador da República Carlos Vinicius Cabeleira