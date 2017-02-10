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Caos no Espírito Santo

Mentores da suspensão de policiamento podem ter bens bloqueados

Informação é do MPF-ES. Essa seria uma das formas de ressarcir, futuramente, os custos do envio de tropas federais ao Espírito Santo

Publicado em 10 de Fevereiro de 2017 às 18:19

Publicado em 

10 fev 2017 às 18:19
O Ministério Público Federal (MPF-ES) instaurou um procedimento para fiscalizar a cobrança dos custos da chegada das Forças Armadas no Espírito Santo. De acordo com o MPF, como o movimento foi declarado ilegal, as pessoas que estão liderando a paralisação devem custear os gastos que a União está tendo com a presença de tropas federais no Espírito Santo. Esse ressarcimento pode ocorrer por meio de bloqueio de bens e desconto em folha de pagamento, por exemplo.
Mentores da suspensão de policiamento podem ter bens bloqueados
O procurador da República Carlos Vinicius Cabeleira, destaca que essa conta não pode ficar com a União, já que existem pessoas que estão provocando toda essa situação. “Quem for responsável é quem tiver dado causa a esse movimento, e por conta disso foi necessário esse gasto enorme, essas pessoas terão que se responsabilizar pelo dano causado ao patrimônio Federal”, disse.
Cabeleira diz que não é possível afirmar que apenas as mulheres são responsáveis pelo movimento. Uma investigação está em curso para apontar os responsáveis pela paralisação dos policiais militares. Identificando as lideranças, elas terão consequências nas áreas criminal, civil e administrativa. O ressarcimento a União pode ocorrer de diversas forma, como explica Cabeleira.
“Penhora, bloqueio de bens, restrição do nome (SPC), bloqueio de contas bancárias e desconto em folha de pagamento. Todos aqueles meios que existe para cobrar dívida pode ser consequência da responsabilização por esse dano causado ao patrimônio federal”, destacou.
Ouça a entrevista completa do procurador da República Carlos Vinicius Cabeleira
Neste sábado (11), o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, vem ao Espírito Santo para uma reunião com procuradores e Governo do Estado. De acordo com a jornalista Míriam Leitão, Janot vem ao Espírito Santo para acionar o movimento dos policiais militares na Justiça Federal, em parceria com o governo do Estado e o MPF.

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