Menos de um quarto entregou Imposto de Renda no Estado a um mês do prazo

Das 530 mil declarações de imposto de renda esperadas no Espírito Santo neste ano, menos de 25% foram entregues. No total, a Receita Federal já recebeu 117 mil declarações no Espírito Santo. Esse número é considerado normal para esse período e mantém a média dos últimos anos, segundo o delegado adjunto da Receita Ivon Pontes. O prazo para prestar contas com o Fisco se encerra no dia 28 de abril.

Pontes recomenda que as pessoas não deixem a declaração para a última hora para evitar congestionamentos no sistema ou possíveis problemas para entregar a declaração. Ele também disse que aqueles contribuintes que prestam contas com a Receita Federal mais cedo têm vantagens. “As pessoas que têm imposto a restituir são restituídas de acordo com a ordem de declaração. Então, quem tem pressa para receber a restituição deve declarar o quanto antes”, aconselhou em entrevista à Rádio CBN.

A professora Tânia Vieira, de 57 anos é uma dessas pessoas que decidiram não deixar tudo para a última hora e já prestaram contas com o Fisco. “De repente, a gente pode acabar esquecendo essas coisas mais complicados. Como eu já tenho um contador, eu prefiro agilizar e fazer tudo mais rápido”, contou.

Your browser does not support the audio element. Menos de um quarto entregou imposto de Renda no Estado há um mês do prazo

Quem não entrega a declaração pode sofrer sanções. A multa por não passar as informações solicitadas pela Receita Federal pode variar de R$ 175 até o valor máximo de 20% do imposto devido.

Quem recebeu rendimentos superiores a R$ 28.559,60 ao longo do ano de 2016 deve declarar imposto. Além disso, há outros perfis de contribuintes que são obrigados a apresentar declaração. Essas informações podem ser acessadas no site da Receita Federal.

Ajuda em caso de dúvidas

Quem tiver dúvidas sobre como declarar imposto de renda pode sanar essas questões no próprio programa da Receita utilizado para fazer a declaração, também no site do órgão federal ou na sede da instituição. No Centro de Vitória, o atendimento ao público para tirar dúvidas funciona de 12h as 18h, de segunda a sexta.