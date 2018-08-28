Propaganda eleitoral Crédito: Reprodução

Com menos tempo para o rádio e a TV, e uma campanha menos polarizada que em 2014, a propaganda eleitoral gratuita no Espírito Santo, que começa na próxima sexta-feira (31), deverá ser com menos ataques entre os candidatos e mais propositiva.

Your browser does not support the audio element. Menos ataques - propostas devem predominar na campanha para governador

Essa será a primeira eleição geral depois que a propaganda no rádio e na TV ficou mais curta. O período, que era de 90 dias, caiu para 45 dias. A duração de cada bloco de propaganda também foi reduzida, de 50 para 25 minutos. No caso do cargo de governador, os candidatos terão, por semana, seis blocos de 9 minutos no total.

O candidato Renato Casagrande (PSB) é o que concorre ao governo do Estado com maior tempo, com 3min55s em cada bloco. Já André Moreira (Psol) é quem terá menos tempo de rádio e TV entre os que se candidatam ao governo, com apenas 14 segundos. Com essa diferença, fica claro que candidatos vão precisar contar com a estratégia de redes sociais para apresentar as propostas.

O cientista político Vitor de Angelo. acredita que os postulantes ao Palácio Anchieta deixarão para rebater ataques nas redes sociais já que cada segundo nos meios de comunicação se tornou ainda mais precioso e as campanhas devem usá-lo para se apresentarem e mostrar o que propõem para o Governo.

"Muda a estratégia porque naturalmente precisa ser mais concisa a mensagem. Barateia, simplifica mas cria outros problemas porque você tem menos tempo para ataques, para responder a ataques. É daí que talvez cresça a importância das redes sociais", comenta o cientista.

Para o cientista, a campanha deve ter um clima mais ameno do que a de 2014, quando Paulo Hartung e Renato Casagrande protagonizaram embates ríspidos. "Se a gente tivesse um cenário de polaridade que se anunciava alguns meses atrás entre Renato Casagrande e Paulo Hartung, possivelmente isso iria acontecer. Nesse cenário que nós estamos vendo agora, eu acho que os candidatos tendem a apostar mais em propostas", analisa.