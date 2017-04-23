Menino deseja ser romeiro até virar "velhinho"

Inocência, pureza e devoção. Essas são palavras que remetem desejo pronunciado por um menino de apenas sete anos de idade. Ele disse sem titubear que deseja muito ser romeiro de Nossa Senhora da Penha até se tornar “velhinho” – como falou o garotinho. O personagem ouvido pela reportagem do jornal A Gazeta é um dos milhares de fiéis que tomaram ruas e avenidas na Romaria dos Homens, na noite deste sábado (22).

Euzilane Trevezani, 36, veio com toda a família de Colatina pra participar da Romaria dos Homens. O filho dela, Carlos Daniel Trevezani Cordeiro, 7, afirmou que vai fazer todo o percurso e que quer participar até ficar "velhinho" Crédito: Tatiana Moura A Gazeta

A procissão é o momento mais importante da Festa da Penha, evento com uma programação extensa de homenagens e celebrações à padroeira do Espírito Santo – uma das maiores festividades religiosos do país. A Romaria dos Homens faz parte dessa programação desde 1950, quando o público era praticamente masculino. Ao longo desses 67 anos, a caminhada ganhou novos adeptos e muita gente hoje a chama de “Romaria da Família”.

Uma dessas famílias é a de Euzilane Trevezani, de 36 anos. Ela foi à romaria deste ano com toda a família de Colatina, Noroeste do Espírito Santo. O filho dela Carlos Daniel Trevezani Cordeiro, de sete anos, afirmou à reportagem que vai fazer todo o percurso e que deseja participar “até ficar velhinho” – disse o menino.

ANSIEDADE DE 12 HORAS

Já a reportagem da Rádio CBN ouviu o casal Ronildo e Thais, pais da pequena Maitê, de apenas quatro aninhos. “Ela ficou ansiosa o dia inteiro, perguntando sobre a romaria, desde às sete horas da manhã”, disse a mãe da menina. A família disse à reportagem que a garotinha participa pela primeira vez da procissão.

Thais, o esposo Renildo Pereira, a filha Maite, 04 anos, e o irmão Railton. Maite é uma promessa e participa da romaria pela primeira vez Crédito: Patrícia Scalzer Rádio CBN

“Ela não tem uma ideia completa, mas uma pequena compreensão do caráter religioso dessa caminhada. Esperamos que ela cresça com esse mesmo entusiasmo e entrega à Nossa Senhora”, disse Thais Pereira. Para fazer o trajeto a família conta com um carrinho para carregar crianças pequenas e bebês, algumas roupinhas extras, para lidar com qualquer imprevisto, além de água e frutas para alimentar a filha.