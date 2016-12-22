Meninas em abrigo querem celebrar o Natal para apagar lembranças da violência que sofreram

Uma das coisas mais importantes do Natal é estar próximo da família para dar e retribuir carinho. Na Casa de Acolhida Abrindo Caminhos, em Cariacica, doze meninas entre 12 e 18 anos de idade, muitas com graves problemas com parentes próximos, encontraram nas companheiras e nos funcionários do abrigo a família com quem dividirão a celebração do Natal deste ano.

No próximo sábado, as jovens terão uma ceia e vão trocar presentes que elas mesmas estão produzindo. A iniciativa partiu das próprias meninas, que vão contar com o apoio dos funcionários da instituição. No domingo, um almoço vai reunir as moças. Tudo como mandam as tradições natalinas.

A vontade de ser feliz neste fim de ano vem em meio a histórias que, muitas vezes, são tristes. Algumas das meninas contam com medidas protetivas da Justiça, porque já foram vítimas de violência, praticada inclusive por parentes próximos.

Mesmo assim, elas encontram motivos para acreditar que o Natal deste ano será bonito, como conta uma das jovens que vive na Casa Abrindo Caminhos. “Que seja muito legal. Nós mesmas estamos fazendo a nossa festinha, planejando tudo com as educadoras. Nós que tomamos a inciativa de fazer os presentes. Também demos ideia para as tias de passar um filme e fazer uma festa do pijama”, contou.

Segundo a coordenadora do abrigo, Cristiane dos Santos, as moças estão muito ansiosas para a chegada da festa. “Elas passam o dia inteiro sentadas fabricando os cartões de Natal. Às vezes, elas vêm e dão um cartãozinho para as funcionárias. Elas estão ocupadas com isso e fazendo as lembrancinhas delas”, disse.

Na Casa de Acolhida Abrindo Caminhos, as jovens levam uma rotina como a de outras meninas da idade delas: frequentam a escola e saem para passear acompanhadas das funcionárias da instituição, por exemplo.

Quem quiser ajudar as meninas do abrigo, pode procurar a direção da casa por meio do telefone 3346-6300. De acordo com a coordenadora Cristiane dos Santos, a instituição é mantida com verba da prefeitura de Cariacica. No entanto, a Casa Abrindo Caminhos aceita doações de itens como produtos de higiene pessoal e fraldas geriátricas.