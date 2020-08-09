Menina de 10 anos fica grávida após sofrer estupros em São Mateus

Criança teve a gravidez de três meses confirmada após ser levada por uma tia a hospital. A menor relatou que era estuprada por um tio desde os 6 anos. O homem ainda não foi localizado pela polícia
Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 16:45
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