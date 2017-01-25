O início de ano é de muita ansiedade para as crianças com a compra de material escolar. A escolha deste ou daquele caderno, por exemplo, enche os olhos dos pequenos, mas muitos não têm condições de comprar nem o mais básico. Com o intuito de ajudar parte dessas crianças carentes, uma menina de 10 anos está fazendo uma campanha para arrecadar material escolar para distribuir em kits.

Estudante do sexto ano do Ensino Fundamental, Marina Cunico conseguiu uma parceria com um parque botânico de Jardim Camburi, onde as doações podem ser realizadas até domingo (29). Quem a auxilia é a mãe, a jornalista Fabiana Franco, de 41 anos. Ela explica que até o ano passado ela e a filha arrecadavam mochilas, mas esse ano a campanha acabou mudando o foco.

Your browser does not support the audio element. Menina de 10 anos faz campanha para arrecadar material escolar para crianças carentes

“Esse ano com a crise a gente não recebeu nada e normalmente recebemos entre 100 a 150 mochilas para doar. A Marina ficou assustada e disse que em vez de pedir material novo, a gente poderia aproveitar os cadernos usados, porque a escola devolve e dá pra reutilizar depois”, acrescentou Fabiana.

Ações em várias áreas

Marina e a mãe também fazem doações de brinquedos para crianças carentes. Mesmo com 10 anos, Marina já pensa grande e quer fazer uma escolinha itinerante em um ônibus, como forma de mostrar as crianças a importância do conhecimento por meio de professores voluntários. Parte do dinheiro para comprar o veículo e o material já foi doada.

A estudante acredita que todas as crianças têm direito de ter conhecimento e crescer. “Você dá o direito a outras crianças terem o que você tem. Já ouvi dizer que algumas pegam cadernos do ano que já foi para poder ter, se não ficam sem. É uma realidade, infelizmente”, acrescentou.