Memorial da Paz vai passar por reformas após ter ficado abandonado

Um dos símbolos culturais de Vitória, o Memorial da Paz, que fica aos pés da Cruz do Papa, na Praça do Papa, vai passar por reformas depois de ter ficado abandonado. Em dezembro de 2016, a CBN Vitória registrou a situação do local, que estava pichado, sujo e, segundo relatos, tinha virado ponto de usuários de drogas.

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O local chegou a ser arrombado e invadido. Atualmente, o memorial está lacrado e já está recebendo o primeiros ajustes na parte elétrica para poder abrigar exposições e atividades culturais. A expectativa da prefeitura de Vitória é que a reforma esteja concluída até o fim do ano.

O secretário de Cultura de Vitória, Francisco Grijó, explica que a administração municipal precisou interceder por conta da deterioração do local. “Nós tivemos que tirar as pessoas que estavam lá. Elas invadiram, quebraram o banheiro, sujaram o espaço. Então, tivemos que trancar o memorial porque as pessoas não podiam habitá-lo. Realmente, era uma situação muito complicada”, afirmou.

O Memorial da Paz será reformado e gerido em parceria entre a prefeitura de Vitória e o Instituto Baleia Jubarte. Os recursos serão aplicados pelo próprio instituto.

Além de ser um espaço artístico, o local vai ganhar uma função ambiental. “O memorial continua sendo uma galeria de arte para atender os artistas capixabas e ele passa agora a ter uma outra função, que é ser um ponte de referência do Instituto Baleia Jubarte”, diz Grijó.