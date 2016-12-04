Membros do MP e do Judiciário no ES vão às ruas e reforçam ato contra a corrupção

Com palavras de apoio ao juiz federal Sérgio Moro e à Operação Lava Jato, aproximadamente três mil pessoas, segundo estimativas da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), se concentraram na Praça do Papa, em Vitória, na tarde deste domingo (4). A organização do protesto estima que foram 20 mil participantes. Metade do grupo se concentrou na Praia da Costa, em Vila Velha, e atravessou a Terceira Ponte. O movimento contou com a participação de magistrados e membros dos Ministérios Públicos Federal e Estadual.

Protestos ocorreram em diferentes regiões do país e foram contra mudanças propostas pela Câmara dos Deputados no projeto de lei das “Dez medidas de combate à corrupção”, na última semana. Juristas acreditam que as modificações poderão limitar os poderes de juízes e afetar diretamente a Operação Lava Jato.

Your browser does not support the audio element. Membros da MP e Judiciário no ES vão às ruas e reforçam ato contra a corrupção

O presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo, Ezequiel Turíbio, ressalta que o projeto de lei deve ser aprovado sem mudanças relativas à ação dos juízes, Ministério Público e anistia a políticos corruptos, já que boa parte da Câmara dos Deputados e do Senado é suspeita de envolvimento com corrupção.

“Se for aprovado vai acabar com a atividade da magistratura e do Ministério Público Federal. Nós não teremos mais condições de julgar. Vamos virar rés por realizar nosso trabalho, previsto em constituição”, declarou.

Frases em cartazes pediam que os senadores capixabas não votassem nas mudanças que desfiguram o projeto de iniciativa do Ministério Público Federal, com a assinatura de mais de dois milhões de pessoas.

A procuradora Catarina Cecin Gazele espera que o Congresso mude de opinião após as manifestações realizadas no Brasil neste domingo. “O que o Congresso Nacional quis foi enfraquecer o Ministério Público e a magistratura. É importante que eles ouçam a voz do povo brasileiro”, ressaltou.