Um grupo de membros de movimentos sociais ligados a atividades no campo ocuparam a sede da Secretaria de Estado da Educação, na Avenida César Hilal, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (5), e vão permanecer no local até que as reivindicações sejam ouvidas pelo secretário Haroldo Corrêa Rocha. De acordo com os organizadores, 700 pessoas de oito movimentos integram a manifestação.

Com bandeiras, músicas e palavras de ordem, os manifestantes alegam que diversas reuniões foram agendadas com o titular da pasta, mas em seguida foram canceladas. O grupo levou colchões e garrafas de café para permanecer no prédio. Para eles, a secretaria não atende as demandas da população rural, que cobram diretrizes específicas para educação no campo.

Your browser does not support the audio element. Membros de movimentos sociais do Campo ocupam a Secretaria de Educação e pedem mais diálogo com Estado

A pauta apresentada pelos movimentos sociais contém sete pontos específicos como abertura de escolas indígenas, educação específica para a comunidade quilombola, turmas de educação para jovens e adultos no campo e que as escolas rurais deixem de ser fechadas.

Segundo a coordenadora do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Cristina Soprani, algumas pautas, como a aprovação e implementação das diretrizes operacionais da Educação do Campo do Espírito Santo, estão protocoladas desde 2012 na Sedu. “Temos uma longa discussão com o governo do Estado, que alega que para aprovar a pauta, as medidas devem seguir a lógica do Estado. Isso nós não aceitamos”, afirmou a líder do MPA.