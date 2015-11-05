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Manifestantes Sedu

Membros de movimentos sociais do Campo ocupam a Secretaria de Educação e pedem mais diálogo com Estado

Eles reivindicam a abertura de escolas indígenas, educação específica para a comunidade quilombola, turmas de educação para jovens e adultos no campo, entre outros pontos

Publicado em 05 de Novembro de 2015 às 13:26

Publicado em 

05 nov 2015 às 13:26
Um grupo de membros de movimentos sociais ligados a atividades no campo ocuparam a sede da Secretaria de Estado da Educação, na Avenida César Hilal, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (5), e vão permanecer no local até que as reivindicações sejam ouvidas pelo secretário Haroldo Corrêa Rocha. De acordo com os organizadores, 700 pessoas de oito movimentos integram a manifestação.
Com bandeiras, músicas e palavras de ordem, os manifestantes alegam que diversas reuniões foram agendadas com o titular da pasta, mas em seguida foram canceladas. O grupo levou colchões e garrafas de café para permanecer no prédio. Para eles, a secretaria não atende as demandas da população rural, que cobram diretrizes específicas para educação no campo.
Membros de movimentos sociais do Campo ocupam a Secretaria de Educação e pedem mais diálogo com Estado
A pauta apresentada pelos movimentos sociais contém sete pontos específicos como abertura de escolas indígenas, educação específica para a comunidade quilombola, turmas de educação para jovens e adultos no campo e que as escolas rurais deixem de ser fechadas.
Segundo a coordenadora do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Cristina Soprani, algumas pautas, como a aprovação e implementação das diretrizes operacionais da Educação do Campo do Espírito Santo, estão protocoladas desde 2012 na Sedu. “Temos uma longa discussão com o governo do Estado, que alega que para aprovar a pauta, as medidas devem seguir a lógica do Estado. Isso nós não aceitamos”, afirmou a líder do MPA. 
Por meio de nota, a Sedu informou que está aberta ao diálogo e que já havia uma reunião agendada para o dia 12 de novembro. Em relação às reivindicações do grupo, o órgão não se manifestou, e também não informou sobre a quantidade de manifestantes que ocupa a Secretaria.  No fim da manhã, uma comissão do movimento se reuniu com o subsecretário da Educação, Eduardo Malini. 

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