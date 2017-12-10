Concurso Natal Iluminado 2014 - Regional 9 - Claudio Marcio Nascimento Crédito: SECOM - PMV

Quando chega o mês de dezembro, muitas pessoas aproveitam o momento para decorar suas casas e entrar no clima natalino. Neste ano, além da satisfação de deixar mais bonito o lugar onde vive, os moradores de Vitória podem ser premiados pela prefeitura, que vai dar até viagem internacional para quem fizer a melhor decoração da fachada.

Your browser does not support the audio element. Melhor decoração de Natal vai ser premiada com viagem internacional

A prefeitura vai selecionar um vencedor em cada uma das nove regiões administrativas de Vitória. Essas pessoas vão receber um computador completo. Além disso, quem ficar em primeiro lugar entre esses moradores, também vai ganhar uma viagem com acompanhante para Buenos Aires, na Argentina, ou Montevidéu, no Uruguai.

Cileia Ferreira monta faz questão de montar a decoração de Natal em casa Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O segundo lugar vai levar uma viagem também com direito a acompanhante para um resort no nordeste brasileiro. Já o terceiro colocado ganha uma viagem para Gramado, na região serrana do Rio Grande do Sul.

A farmacêutica Cileia Ferreira, de 41 anos, diz que sempre decora a casa, principalmente por conta do filho dela, que tem 5 anos. Para além de ganhar prêmios, enfeitar a casa, para ela, tem outro significado. “Eu monto árvore, coloco pisca-pisca, ponho guirlanda nas portas. Isso melhora o ambiente, o astral. Melhora tudo.”

Segundo o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, além de dar uma outra aparência para os bairros, a decoração natalina também têm importância econômica para a cidade. “Esse enfeite de Natal também tem uma importância muito grande para o comércio. Cidades e regiões que são enfeitadas com luzes e outros adornos incentivam o movimento do comércio, que tem melhor renda, assim como o turismo.”

O concurso vai premiar as fachadas consideradas mais bonitas por uma comissão julgadora formada por representantes da própria prefeitura. Os critérios de avaliação são criatividade e originalidade, beleza e harmonia e iluminação e decoração.

Para participar do concurso de decorações de Natal da prefeitura de Vitória, é preciso fazer inscrição até o dia 14 de dezembro, na Secretaria Municipal de Turismo, Trabalho e Renda, que fica na sede da prefeitura. O horário para realização de inscrições é de 12h às 19h. O resultado do concurso será divulgado no dia 3 de janeiro.