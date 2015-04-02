Meio ambiente e Agricultura anunciam principais metas para 2018

Para driblar a crise hídrica e os efeitos da seca que atinge o Estado, o Governo do Estado vai apostar em trabalhos técnicos e de pesquisa acadêmica para desenvolver. É o que define o Planejamento Estratégico 2015-2018 das secretarias de Estado do Meio Ambiente e do Agricultura.O plano reforça as ações já anunciadas pelas duas pastas estaduais desde o início do terceiro mandato de Paulo Hartung. Entre os pontos prioritários estão o aumento da cobertura florestal em 80 mil hectares ao final dos quatro anos de administração.

O aumento da capacidade hídrica do Espírito Santo também é uma meta. O governo quer aumentar, em quatro anos, o volume de água armazenada em 100 milhões de metros cúbicos. Para isso, está prevista a construção de barragens, tanto para uso na irrigação quanto para consumo humano. Atualmente, o Estado possui 25 mil barragens, mas a maioria construídas por produtores.

Para suprir o abastecimento na Região Norte da Grande Vitória e município da Serra, que atualmente é realizado pelo Rio Santa Maria, será realizada a construção e implantação do sistema de produção e distribuição de água do Rio Reis Magos.

O governo também pretende fechar uma parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes) e, por meio de edital, selecionar projetos de pesquisa, inovação e desenvolvimento voltados para a sustentabilidade da agropecuária e a reservação de manejo de água, conforme disse o secretário secretário de Agricultura, Octaciano Neto:"Se só construir barragens fosse suficiente, São Paulo não estaria passando por uma crise hídrica, porque tem reservatório suficiente. Precisa reflorestar, proteger nascente, precisa ter produção científica para produção de culturas mais resistentes a crise hídrica, de consciência ambiental. Este é o formato diferente que é uma quebra de paradigma pro produtor e pro próprio governo. Existe dever de casa para todos nós".A qualidade do ar da Região Metropolitana também é uma preocupação do governo, que pretende aprovar ainda neste ano o Plano Estratégico de Qualidade do Ar e até o final da administração colocá-lo em prática. Um estudo será elaborado em parceria com a Universidade do Espírito Santo para identificar a origem do pó preto na Região Metropolitana, segundo o secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Júdice. "É importante identificar a origem dessa poeira para que o Estado possa incrementar seus sistema jurídico, inclusive estabelecendo punições específicas para os agentes poluidores", afirmou.