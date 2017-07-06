Megaoperação prende suspeitos de assassinatos na Serra

As polícias militar e civil fizeram uma megaoperação no condomínio Ourimar, na Serra, na manhã desta quinta-feira (06), em cumprimento de mandados de busca e apreensão nos apartamentos que compõe o complexo de prédios. Ao todo, quase 400 policiais participaram da ação - sendo 220 militares e 161 civis. Policiais militares cercaram todas as 38 portarias do condomínio. A operação contou com o auxílio do helicóptero da Polícia Militar. Policiais civis entraram em 380 apartamentos dos 608 existentes no condomínio.