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Megaoperação prende suspeitos de assassinatos na Serra

Cerca de 400 policiais militares e civis cumpriram mandados de busca e apreensão

Publicado em 06 de Julho de 2017 às 09:48

Publicado em 

06 jul 2017 às 09:48
Operação no Condomínio Ourimar, na Serra Crédito: Divulgação/PM
As polícias militar e civil fizeram uma megaoperação no condomínio Ourimar, na Serra, na manhã desta quinta-feira (06), em cumprimento de mandados de busca e apreensão nos apartamentos que compõe o complexo de prédios. Ao todo, quase 400 policiais participaram da ação - sendo 220 militares e 161 civis. Policiais militares cercaram todas as 38 portarias do condomínio. A operação contou com o auxílio do helicóptero da Polícia Militar. Policiais civis entraram em 380 apartamentos dos 608 existentes no condomínio.
Três acusados de assassinatos foram presos na área do condomínio. Segundo o delegado Romualdo Gianordoli, titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra, a prisão desses indivíduos e a operação deflagrada hoje ajudam a pacificar a situação do conjunto habitacional, que estava descontrolada, com homicídios ocorrendo dentro do local.
FLASH 2 - Caique Verli - 06-07-17

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