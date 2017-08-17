Megaoperação prende seis pessoas e apreende armas e drogas em Vitória

Seis pessoas foram presas na megaoperação policial realizada no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, nesta quinta-feira (17). Quatro tinham mandados de prisão em aberto e dois foram presos em flagrante. Além disso, foram apreendidos seis armas, dez rádios comunicadores, munições e drogas. Ao todo, 381 policiais participaram da ação.

As pessoas presas com mandados de prisão são Mateus dos Anjos dos Santos, por tráfico de drogas e Maria de Fátima Bahia de Souza, por associação para o tráfico. Um outro homem também tinha um mandado de apreensão por roubo que foi expedido quando ele ainda era menor. Já Plínio Pereira, Francisco de Assis Lopes e Frederico Nunes Dias foram presos em flagrante.

Segundo o secretário Estadual de Segurança Pública, André Garcia, a megaoperação desta quinta terá desdobramentos. Além das prisões efetuadas, outros 61 alvos foram identificados pela polícia. “Nós fizemos os levantamentos. Muitas vezes, é importante estar no local para fazer esse tipo de coisa. Outras informações surgem, outros alvos aparecem. Agora, com as investigações, não vamos parar por aqui”, afirmou.

O comandante geral da Polícia Militar, Coronel Nylton Rodrigues, também destacou que o trabalho das forças de segurança vai prosseguir em Jesus de Nazareth. “É uma missão que não termina. Essa operação possibilitou o levantamento de várias informações e os nomes levantados serão alvos de investigações. Ela vai continuar.”

Para o superintendente de polícia especializada da Polícia Civil, José Darcy Arruda, as informações dos próprios moradores de Jesus Nazareth, por meio do Disque Denúncia, foram fundamentais. “É uma operação planejada, organizada entre as agências policiais, mas ela não teria o sucesso que teve se a comunidade não participasse.”

A megaoperação contou com a participação de agentes das Polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal. A Guarda Municipal de Vitória também prestou auxílio. O trânsito ficou totalmente bloqueado na Avenida Beira Mar na manhã desta quinta. Até mesmo um helicóptero chegou a pousar no local.