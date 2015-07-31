Megaoperação policial no Sudeste é ensaio para reforço de segurança durante as Olimpíadas 2016

Trinta e oito pessoas foram presas em um dia e meio da Operação Brasil Integrado no Espírito Santo. A ação ocorre na região Sudeste do país e por determinação do Ministério da Justiça. A operação seque até a terça-feira (04) e, por enquanto, já realizou 69 pontos de bloqueio para fiscalizar as divisas interestaduais, com além do Aeroporto de Vitória e rodoviárias capixabas.

Participam da operação 672 policiais, entre membros das polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal, com o apoio do Exército, Marinha, além da Receita Estadual, Receita Federal, Procon, Infraero e Instituto de Defesa Agropecuário e Florestal do Estado (Idaf). Segundo o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia, os trabalhos integrados são uma espécie de ensaio para as atividades que serão desempenhadas nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, assim como ocorreu na Copa de 2014.

Your browser does not support the audio element. Megaoperação policial no sudeste é ensaio para reforço de segurança durante as Olimpíadas de 2016

“Nós estamos aproveitando essa fase de jogos para poder buscar a integração. O que mais interessa para a gente é não parar em 2016. A vida segue. Então precisamos que depois disso as polícias estaduais e federais continuem trabalhando juntas”, disse à Rádio CBN Vitória.

Secretário defende permanência de trabalho integrado

Das 38 prisões, 13 foram em flagrante e 25 por cumprimentos de mandados. As detenções estão relacionadas a tráfico de drogas, porte ilegal de armas e homicídios. Também foram apreendidos 82kg de maconha, distribuídos em duas malas dentro de um ônibus que ia de Minas Gerais para Guarapari. A droga foi interceptada pela PRF na divisa entre os estados. Segundo André Garcia, a intenção é manter este tipo de trabalho integrado após a operação.

“É o que nós estamos pedindo ao Governo Federal. Nós já fizemos uma primeira fase dessa operação no Rio de Janeiro, agora no Sudeste, além de outra operação em paralelo nas fronteiras do país com as Forças Armadas. Estamos pedindo que seja mantido esse esforço de integração, já que nós já fazemos nossas operações todos os dias, as agências federais também podem fazer isso diariamente. Para não fazer só operações episódicas, mas transformar isso em rotina", declarou.