As Polícias Civil e Militar realizaram uma megaoperação, no Bairro da Penha, nesta terça-feira (1), com o objetivo de desarticular o tráfico de drogas na região. Doze pessoas foram presas. Os policiais apreenderam drogas, uma arma, munições, rádios utilizados para comunicação e R$ 10.460,00 em dinheiro. Um laboratório para fabricação de drogas também foi encontrado. Aproximadamente 350 policiais fizeram parte da ação.
Entre os presos, está o vice-líder da organização criminosa que comanda o tráfico na região, Luiz Henrique dos Santos Junior. Ele tinha cinco mandados de prisão aberto por homicídios cometidos entre 2013 e 2016. Também foi presa Lidiane Santos Santana, esposa do líder do tráfico no Bairro da Penha, Giovani Octacílio de Souza, conhecido como Paraíba, que está foragido.
Megaoperação da PM e PC prende traficantes do Bairro da Penha
Outros integrantes importantes do bando foram presos. As polícias conseguiram prender José Guilherme Trindade, que tinha um mandado de prisão aberto por homicídio e era considerado o segurança da quadrilha, além de Josielson dos Santos, o Coroinha, que fazia a ligação entre o tráfico de drogas no Bairro da Penha e em Balneário Carapebus, na Serra.
A operação começou ainda no início da manhã e se estendeu durante a tarde. Segundo o delegado titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vitória, Marcus Vinícius Rodrigues, a busca continua pelos criminosos que não foram encontrados. “Ao longo da tarde, nós realizamos outra incursão no bairro e apreendemos mais cem pinos de cocaína. Nós prolongaremos essa operação até capturarmos todos esses criminosos”, disse.
Durante o trabalho policial, foram apreendidos 287 pinos de cocaína e um pacote com um quilo da mesma droga, um tablete e 770 buchas de maconha, 158 pedras de crack, oito bolas de haxixe, três rádios para comunicação, uma pistola .45 com 39 munições e materiais para produção de drogas.
Para o secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia, a operação desta terça traz um grande impacto para a região metropolitana. “Nesse caso específico, é uma quadrilha que é responsável por diversos homicídios, tráfico e crimes contra o patrimônio do cidadão que reside no Bairro da Penha e no restante de Vitória e da região metropolitana”, destacou.
Com a operação, muitos moradores de Vitória foram acordados com um foguetório que se estendeu por toda a manhã desta terça em locais diferentes da cidade. Segundo a Polícia Militar, os fogos de artifício são utilizados pelos criminosos para se comunicarem e também é uma maneira de provocar e confundir o trabalho da polícia.