As Polícias Civil e Militar realizaram uma megaoperação, no Bairro da Penha, nesta terça-feira (1), com o objetivo de desarticular o tráfico de drogas na região. Doze pessoas foram presas. Os policiais apreenderam drogas, uma arma, munições, rádios utilizados para comunicação e R$ 10.460,00 em dinheiro. Um laboratório para fabricação de drogas também foi encontrado. Aproximadamente 350 policiais fizeram parte da ação.

Entre os presos, está o vice-líder da organização criminosa que comanda o tráfico na região, Luiz Henrique dos Santos Junior. Ele tinha cinco mandados de prisão aberto por homicídios cometidos entre 2013 e 2016. Também foi presa Lidiane Santos Santana, esposa do líder do tráfico no Bairro da Penha, Giovani Octacílio de Souza, conhecido como Paraíba, que está foragido.

Your browser does not support the audio element. Megaoperação da PM e PC prende traficantes do Bairro da Penha

Outros integrantes importantes do bando foram presos. As polícias conseguiram prender José Guilherme Trindade, que tinha um mandado de prisão aberto por homicídio e era considerado o segurança da quadrilha, além de Josielson dos Santos, o Coroinha, que fazia a ligação entre o tráfico de drogas no Bairro da Penha e em Balneário Carapebus, na Serra.

A operação começou ainda no início da manhã e se estendeu durante a tarde. Segundo o delegado titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vitória, Marcus Vinícius Rodrigues, a busca continua pelos criminosos que não foram encontrados. “Ao longo da tarde, nós realizamos outra incursão no bairro e apreendemos mais cem pinos de cocaína. Nós prolongaremos essa operação até capturarmos todos esses criminosos”, disse.

Durante o trabalho policial, foram apreendidos 287 pinos de cocaína e um pacote com um quilo da mesma droga, um tablete e 770 buchas de maconha, 158 pedras de crack, oito bolas de haxixe, três rádios para comunicação, uma pistola .45 com 39 munições e materiais para produção de drogas.

Para o secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia, a operação desta terça traz um grande impacto para a região metropolitana. “Nesse caso específico, é uma quadrilha que é responsável por diversos homicídios, tráfico e crimes contra o patrimônio do cidadão que reside no Bairro da Penha e no restante de Vitória e da região metropolitana”, destacou.