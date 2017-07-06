As Polícias Militar e Civil prenderam 14 pessoas em uma megaoperação no condomínio Ourimar, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, na manhã desta quinta-feira (6). Até mesmo um helicóptero foi utilizado na ação. No total, a operação contou com 220 policiais militares e 161 policiais civis, que entraram em 380 apartamentos dos 608 existentes no conjunto habitacional.

Os moradores do condomínio viviam sob o comando de criminosos, que tomaram conta do local e chegaram a expulsar de casa pessoas que não concordavam em esconder armas e drogas dos bandidos, segundo o delegado Romualdo Gianordoli, da Delegacia de Crimes Contra a Vida da Serra.

Your browser does not support the audio element. Megaoperação da PM e PC prende suspeitos de assassinato na Serra

“Nós tivemos depoimentos formais de pessoas que trabalhavam lá e de pessoas que foram expulsas porque, simplesmente, não queriam esconder armas e drogas dentro de suas residências. Até porque isso pode ter implicações criminais para elas. Elas acabaram sendo expulsas do condomínio para não serem assassinadas”, contou.

Entre os detidos na operação, estão um adolescente de 17 anos, João Augusto Rodrigues de Oliveira e Denilson da Cruz Santos, todos acusados de homicídios. Douglas Fernandes Pinto e Brian Lopes de Oliveira, apontado como o chefe da organização criminosa, estão foragidos e também são procurados por assassinatos.

Os criminosos tomaram conta do condomínio Ourimar depois de serem chamados algumas vezes para resolverem problemas dentro do conjunto habitacional. Com o tempo, os bandidos expulsaram porteiros e moradores e passaram a decidir quem entrava e saía do local. Dentro do Ourimar, imperava a lei do silêncio. Quem fosse suspeito de passar informações para a polícia era assassinado. Nos últimos dois meses, quatro pessoas foram mortas no condomínio.

Segundo o secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia, outras operações como a do condomínio da Serra podem ser realizadas no Espírito Santo. “Estão sendo mapeadas algumas situações como essa. Já temos informações e vamos continuar com operações com esse perfil”, disse.