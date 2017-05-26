Assaltos, sensação de insegurança nas ruas, arrombamentos e usuários de drogas: um problema que tem tirado o sono de moradores do bairro Jardim Limoeiro na Serra. Segundo moradores, principalmente nos arredores da escola municipal Altair Siqueira Cunha, o problema persiste desde o ano passado, inclusive com invasões e roubos à escola. O último arrombamento aconteceu na madrugada da última quarta-feira (24), quando criminosos levaram apenas alimentos, mas no ano passado até computadores foram roubados.

Your browser does not support the audio element. Medo toma conta nos arredores de escola, diz população

De acordo com moradores ouvidos pela reportagem, que preferem não ser identificados, a situação é complicada à noite, quando poucas pessoas circulam pelas ruas. O bairro fica próximo à BR-101 e à Rodovia Norte-Sul. Um costureira, que é mãe de um estudante da escola do bairro, explica que percebeu uma grande presença de usuários de drogas próximo ao local em reuniões do conselho escolar.

“As reuniões acabam tarde da noite e todo mundo fica com medo de sair da escola porque tem muitos usuários. A escola já foi invadida quatro vezes em um ano. É um cracolândia. As pessoas vão ali para usar e ficam”, relata. A moradora acrescenta que a valorização do bairro também é prejudicada. Ela procurou uma casa no local e percebeu o aluguel muito barato para imóveis que, na visão dela, custam mais em outros locais.

Um morador, que também prefere não ser identificado, explica que a situação é normal durante o dia, e que os problemas são maiores à noite, quando o comércio não funciona. “O que mais preocupa é assalto. E tem uma cracolândia aqui que o pessoal anda muito pelas ruas. Todo mundo evita andar à noite. De dia tem movimento com empresas. À noite fecha tudo e não tem mais nada”, acrescenta.

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