Medo: famílias que estão em escola resistem em ir para novo abrigo

Maxwell Batista, de 37 anos, é uma das pessoas que estão na escola Darcy Ribeiro, em Morada da Barra Crédito: Caíque Verli

As famílias que ficaram desabrigadas após a intervenção da Justiça, que determinou a desocupação de um terreno particular invadido de Morada da Barra, em Vila Velha, seguem dormindo no refeitório da escola municipal Darcy Ribeiro, no mesmo bairro. Por medo da guerra do tráfico, elas não querem ir para o prédio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), espaço que está sendo reformado pela Prefeitura para receber os desabrigados.

Na semana passada, a Prefeitura prometeu realocar quem está no colégio, em até dez dias, no prédio que está vazio e pertence ao Cras, no mesmo bairro. Com isso, há uma semana, mais de 1000 alunos do ensino fundamental dessa unidade escolar estão sem aula.

Segundo a Prefeitura, 19 famílias estão na escola Darcy Ribeiro Crédito: Caíque Verli

Mas as famílias resistem em ir para esse local. O imóvel fica próximo ao bairro Jabaeté e os moradores alegam que existe uma rixa de criminosos entre as duas comunidades, o que pode colocar em risco a vida de quem for para o Cras. Eles chegam a chamar a área de "Faixa de Gaza" do bairro.

Your browser does not support the audio element. Famílias que estão em escola resistem em ir para novo abrigo por medo

O Maxwell Batista, de 37 anos, foi o primeiro morador do terreno ocupado e disse que recebeu a posse de doação de um amigo. Com medo da violência, ele é determinante ao afirmar que não vai para o prédio disponibilizado pela Prefeitura.

"O propósito é não ir porque a segurança que eles estão dando para a gente lá é muito pequena. É risco de morte. Nós vamos tirar as coisas da gente e colocar aqui na frente (da escola). A gente já não tem nada que presta mesmo. Os móveis estão tudo estragados: geladeira, televisão, tudo. Nós não vamos ocupar a escola, mas vamos colocar as coisas na frente", protesta.

MEDO AUMENTA

No último final de semana, três jovens foram baleados próximos à escola Darcy Ribeiro. As famílias afirmam que foram pessoas ligadas ao tráfico de Jabaeté e que o episódio só aumentou o medo de quem está no colégio. O soldador Francisco Mariano, de 57 anos, está dormindo com o neto de 6 anos na escola e teme pela vida da família se for transferido.

"Eu nunca tive problema com o tráfico. Mas quando eles entram, eles não entram para pegar um fulano de tal. Eles entram para pegar o 'Morada da Barra'", argumenta.

JUSTIÇA

O procurador-geral de Vila Velha, José de Ribamar Lima Bezerra disse que a Prefeitura apenas cumpriu uma determinação judicial quando levou as famílias para o colégio e que a própria Justiça acompanhou a escolha do prédio do Cras e a reforma do espaço.

"O espaço conseguido para efeito de deslocar as pessoas foi esse espaço (no Cras). O juiz aprovou o espaço. O município não tem o espaço que as pessoas desejam", afirma.

Prédio do Cras que está sendo reformado, em Morada da Barra, para acolher famílias Crédito: Caíque Verli

O procurador afirmou que essas famílias serão inseridas em programas de habitação popular e que a reforma do prédio do Cras deve ficar pronta até o final desta semana.

A CBN Vitória esteve no local e constatou que ainda existem espaços para serem concluídos: o prédio ainda estava sem janelas e com algumas paredes quebradas.