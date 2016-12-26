Medo e trauma tomam conta de moradores após um ano do deslizamento de rochas

Há um ano, no dia 1º de janeiro de 2016, a vida de uma comunidade inteira mudou completamente. Por volta das 19h, quando muitas pessoas ainda comemoravam, de algum modo, a chegada do ano novo, uma pedra gigante se desprendeu no Morro da Boa Vista, em Vila Velha.

Ninguém morreu, mas 10 pessoas tiveram ferimentos leves e quatro casas foram varridas do local. Um ano depois, as lembranças da destruição ainda assombram a vida dos moradores. Em uma das histórias ouvidas pela Rádio CBN Vitória, por exemplo, um churrasco entre familiares poderia ter sido encerrado com mortes.

Logo após o deslizamento, 108 famílias (um total de 392 pessoas) abandonaram os próprios lares por conta do risco de novas pedras rolarem. Vinte e duas pessoas ficaram abrigadas na escola Juiz Jairo de Matos, em São Torquato. O restante dos moradores buscou ajuda na casa de amigos e familiares.

Quarenta famílias foram contempladas com o aluguel social, pago pela Prefeitura de Vila Velha. Um ano depois a quantia delas que permanece atendida, efetivamente pelo benefício, está abaixo da metade: um total de 16 famílias.

Alguns moradores foram autorizados a voltar para suas casas, mas o medo de um novo desastre não permite o retorno para seus lares que ficam no alto do morro e bem perto da pedra que mudou a história da comunidade. Adultos e até crianças, desenvolveram problemas de saúde nestes últimos 12 meses. Hipertensão, depressão e transtornos neurológicos são algumas das heranças da tragédia do Morro da Boa Vista.

Churrasco poderia terminar em mortes

Aos poucos, a dona de casa Sandra Luíza Conceição, de 51 anos, vai tentando retomar a rotina dela. As lembranças daquele início de noite do dia 1º de janeiro de 2016 ainda tiram o sono da dona de casa. Sandra teve a casa totalmente destruída pela pedra.

Para comemorar o ano que acabava de começar, Sandra reuniu os amigos e fez um churrasco na varanda da sua casa. O que ela não imaginava era que a confraternização seria interrompida da pior forma possível. Sandra conta que em um determinado momento, seu amigo foi até a rua para fumar um cigarro e ela foi até o quarto com o marido. Depois disso, a dona de casa viu a morte de perto.

“Eu estava no quatro de costas para a porta, quando cheguei perto do meu marido, ouvimos um barulho muito forte. Tudo começou a tremer, veio uma poeira muito forte e tudo quebrou. Meu marido me puxou e conseguimos ir para a sala. A porta travou, não conseguimos sair, então, ficamos perto da parede. Nós vimos a pedra descendo, ela encostou em uma outra pedra que tinha no quintal e parou. Quando saí vi que meu amigo estava com o braço quebrado. Achei que meu irmão tinha morrido, quando olhei para trás não vi mais a casa dele, ele tinha ficado embaixo da laje do banheiro, os amigos o tiraram de lá. Ele tinha quebrado a perna”, relatou.

A partir daquele momento, a casa de Sandra deixou de ser no Morro da Boa Vista. Desde então, ela, o marido, o filho e a nora moram em São Torquato, em uma casa alugada. A família ainda recebe o aluguel social.

A dona de casa conta que a única coisa que ela conseguiu salvar em meio aos escombros foi o notebook e os documentos pessoais. A vida teve de começar do zero, a contragosto de Sandra, que tinha o desejo de envelhecer na casa que viveu por mais de 30 anos. Para matar a saudade, de vez em quando ela visita o local.

“Eu tinha meu quintal, minhas árvores frutíferas, minha horta. Era o lugar que eu achava que Deus tinha preparado para mim, para eu passar minha velhice, mas não era ali. Eu ainda vou lá, olho o que sobrou, sinto saudade, vejo minhas plantas. Meu filho esteve lá, trouxe carambola para os meus netos. Eu gostava muito de morar ali”, lembrou.

A saúde de Sandra não foi mais a mesma desde o dia do acidente. Os remédios agora fazem parte da rotina diária. “Minha pressão não controla mais, nem com os remédios. Estou fazendo vários tratamentos. Não estou trabalhando por falta de oportunidade, sei que estamos em uma crise, mas sou açougueira, poderia conseguir um emprego, mas não tenho condições. Minha pressão está altíssima, tomo três qualidades de remédio, mas como a hipertensão é emocional, ela não baixa mais”, disse.

Criança com estresse pós-traumático

Assim como Sandra, a saúde da pequena Ana Júlia, de seis anos, nunca mais foi a mesma após a destruição no Morro da Boa Vista. A correria dos moradores, o barulho da rocha gigante e o desespero das pessoas, que não sabiam ao certo o que estava acontecendo, ficaram registrados na memória da criança. Ana Júlia estava a poucos metros de onde a pedra imensa rolou.

A mãe da menina, a auxiliar contábil Roseli Freitas, precisou mudar de endereço, junto com a filha. A casa da família ficava próxima às residências que foram danificadas. Por orientação da Defesa Civil Municipal, as casas que ficavam em um raio de 80 metros da pedra foram desocupadas, pois havia o risco de novos deslizamentos.

Roseli, o esposo e a filha inicialmente foram para a casa da mãe dela, em Ponta da Fruta. Dias depois, a família se mudou para uma casa alugada em São Torquato. Até o mês de novembro o aluguel era pago pela prefeitura. Há um mês, o município entendeu que a família poderia voltar para a casa que fica no Morro da Boa Vista, por entender que não há mais risco. Porém, psicólogos e neurologistas avaliaram que Ana Júlia não têm saúde emocional para retornar ao local da tragédia.

Segundo Roseli, a filha foi diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e para ficar bem precisa tomar remédio controlado. Na época, a menina tinha cinco anos e mesmo um ano depois, Ana Júlia tem medo de chuva, pois acha que alguma tragédia vai acontecer. A primeira crise aconteceu um mês após o episódio no Morro da Boa Vista, quando a família seguia de carro para a igreja.

“Ela sempre ficava com medo da chuva, mas achei que fosse algo normal, até que um dia ela se soltou da cadeirinha e pulou no pescoço do pai dela dizendo: ‘vamos embora, nós vamos morrer, a pedra vai cair, vamos embora’. Nós tivemos que ir embora, a chuva caiu de repente e ela entrou em pânico. Em casa, ela se enrolou no cobertor, apesar do calor que estava fazendo e não queria sair de casa para nada. Eu e o pai dela tivemos que ficar com ela até o sono chegar. Procuramos a pediatra e ela encaminhou para o psicólogo”, contou.

O trauma de Ana Júlia também prejudicou os estudos dela. A criança estudava na escola Juiz Jairo de Matos, justamente o local que abrigou as famílias do morro que não tinham para onde ir. Por causa dessa coincidência, ela teve que ser transferida para uma escola particular.

“A escola onde ela estudava era onde ficaram as famílias e com isso ela foi ficando com o desenvolvimento ruim. Mesmo na escola particular, ela teve o desenvolvimento baixo, mas depois que ela iniciou o tratamento ela melhorou bastante”, afirmou.