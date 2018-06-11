Moradores aproveitam presença da PM para deixar o Morro da Piedade Crédito: Eduardo Dias

Com medo dos frequentes crimes e com o clima de insegurança cada vez maior, vários moradores do Morro da Piedade, em Vitória, estão indo embora do bairro para morar em outros lugares. A cena de pessoas descendo as escadarias com móveis começou a se repetir na tarde deste domingo (11) e continuou na manhã desta segunda-feira.

De acordo com os próprios moradores, que preferiram não se identificar por motivos de segurança, algumas famílias aproveitaram a presença da Polícia Militar na comunidade para descer o morro com as mudanças e não sofrer ameaças de traficantes.

Your browser does not support the audio element. Medo da violência faz os moradores se mudarem do Morro da Piedade

O clima de medo voltou ao bairro durante final de semana, quando aconteceu o assassinato de Walace de Jesus Santana, na manhã deste domingo. Cerca de 20 homens armados invadiram o bairro e mataram Walace com mais de 40 tiros. De acordo com informações de familiares, o homem morto tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo informações levantadas pela reportagem da CBN Vitória, cerca de 10 famílias foram embora do Morro da Piedade nos últimos dois dias. Entre elas está a família de Walace, que foi expulsa da comunidade pelos criminosos que o mataram. A casa onde a avó de Walace morava foi incendiada pelos bandidos.

Um primo de Walace que também se mudou da comunidade por medo da violência afirmou que o bairro está tomando pelo medo. Ele pediu para não ter o nome revelado.

"Está igual o Iraque, todo dia é uma guerra entre as gangues rivais dos morros. O clima está ruim. Todo mundo tá se mudando das suas casas, para pagar um aluguel que nem tem condições. O bairro da Piedade já foi um lugar muito bom para morar, mas hoje em dia já não dá mais", diz.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Ramalho, afirmou que a segurança no local foi reforçada para garantir o funcionamento das escolas.

"Nós podemos assegurar para a comunidade de bem da Piedade que a Polícia Militar está aqui para a segurança deles. Nós estamos aqui para garantir o funcionamento dos ônibus, das escolas e o direito de ir e vir das pessoas que queiram entrar e sair das suas comunidades", disse o comandante-geral da PM.

O comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, em entrevista ao programa CBN Vitória, disse que a decisão de sair do morro cabe ao "livre arbítrio" de cada morador.

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Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Vallim - Alexandre Ramalho - 11-06-18