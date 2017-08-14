Medida aprovada no PDU prevê mais residências na Enseada do Suá

Enseada do Suá, em Vitória: moradores querem mais ocupação na região Crédito: Ricardo Medeiros

A única mudança na proposta do Plano Diretor Urbano (PDU) na votação no Encontro da Cidade na manhã desta segunda-feira (14) prevê mais residências na Enseada do Suá. Isso porque ela possibilita construções de empreendimentos maiores em caso de pavimentos térreos comerciais e demais andares residenciais.

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A proposta foi apresentada pela Associação de Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá, que explica que o bairro fica muito vazio durante a noite e nos fins de semana e precisa de mais moradores. Uma outra mudança proposta é a de proibir a construção de novos prédios públicos, que ainda deve ser votada no Encontro.

Na proposta da prefeitura, o coeficiente de aproveitamento de terrenos na Enseada do Suá será de 3.8 para empreendedores que disponibilizarem lojas no térreo e demais pavimentos residenciais, ou seja, pode ser construído em um terreno um empreendimento 3.8 vezes maior que o tamanho da área. Os empreendedores ganham bônus de 0.5 por disponibilizarem a área comercial no térreo e mais 0.5 por ser exclusivamente residencial nos demais pavimentos.

Para o diretor da associação, Eduardo Borges, a proposta é um estímulo para o empreendedor: em vez de construir um prédio comercial, constrói um misto, mas com mais possibilidade de aumentar a população. “Como é um bairro com muitos prédios comerciais e repartições públicas, o local fica vazio nos finais de semana e à noite. Adicionamos esse bônus de 0.5, caso o empreendedor construa um empreendimento misto, mas apenas com o térreo comercial, que acaba sendo em benefício do morador”, ressalta.