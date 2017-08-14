Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PDU DE VITÓRIA

Medida aprovada no PDU prevê mais residências na Enseada do Suá

Na proposta da prefeitura, o coeficiente de aproveitamento de terrenos na Enseada do Suá será de 3.8 para empreendimentos residenciais com lojas no térreo

Publicado em 14 de Agosto de 2017 às 15:39

Publicado em 

14 ago 2017 às 15:39
Enseada do Suá, em Vitória: moradores querem mais ocupação na região Crédito: Ricardo Medeiros
A única mudança na proposta do Plano Diretor Urbano (PDU) na votação no Encontro da Cidade na manhã desta segunda-feira (14) prevê mais residências na Enseada do Suá. Isso porque ela possibilita construções de empreendimentos maiores em caso de pavimentos térreos comerciais e demais andares residenciais.
Medida aprovada no PDU prevê mais residências na Enseada do Suá
A proposta foi apresentada pela Associação de Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá, que explica que o bairro fica muito vazio durante a noite e nos fins de semana e precisa de mais moradores. Uma outra mudança proposta é a de proibir a construção de novos prédios públicos, que ainda deve ser votada no Encontro.
Na proposta da prefeitura, o coeficiente de aproveitamento de terrenos na Enseada do Suá será de 3.8 para empreendedores que disponibilizarem lojas no térreo e demais pavimentos residenciais, ou seja, pode ser construído em um terreno um empreendimento 3.8 vezes maior que o tamanho da área. Os empreendedores ganham bônus de 0.5 por disponibilizarem a área comercial no térreo e mais 0.5 por ser exclusivamente residencial nos demais pavimentos.
Para o diretor da associação, Eduardo Borges, a proposta é um estímulo para o empreendedor: em vez de construir um prédio comercial, constrói um misto, mas com mais possibilidade de aumentar a população. “Como é um bairro com muitos prédios comerciais e repartições públicas, o local fica vazio nos finais de semana e à noite. Adicionamos esse bônus de 0.5, caso o empreendedor construa um empreendimento misto, mas apenas com o térreo comercial, que acaba sendo em benefício do morador”, ressalta.
Várias outras propostas não foram aprovadas durante a manhã, na votação do Encontro da Cidade. Entre elas a criação de uma faixa de recuo na Avenida Dante Micheline, utilizando parte do terreno da Infraero, e a criação de um novo acesso para a Serra, por meio do terreno da Vale. Todas as propostas serão levadas em proposta de lei para aprovação da Câmara de Vereadores da Capital. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tapetes de Corpus Christi nas ruas de Itapuã, Vila Velha
Vias vão ser interditadas em Vila Velha para montagem dos tapetes de Corpus Christi; confira
Imagem de destaque
O que é um "smart ring"? Você usaria o acessório? Especialista orienta sobre uso!
Demora no diagnóstico e falta de vacinação agravam a meningite (Imagem: Orawan Pattarawimonchai | Shutterstock)
Meningite: ES tem 96 casos confirmados e 22 óbitos em 2026; Sesa alerta!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados