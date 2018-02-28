Médicos presos na "Lama Cirúrgica" vão para Centro de Triagem de Viana

Os dois médicos presos preventivamente pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas (Nuroc), na manhã desta quarta-feira (28), em Vitória , foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. Os ortopedistas Rodrigo Souza Soares e Marcos Robson Alves são investigados pela Operação Lama Cirúrgica, deflagrada em janeiro deste ano. Nesse esquema, materiais hospitalares usados eram revendidos para hospitais privados, planos de saúde e médicos.

Your browser does not support the audio element. Médicos são presos em nova fase da operação Lama Cirúrgica

Os dois ortopedistas estavam em casa no momento das prisões, que aconteceram no início da manhã. Após prestarem depoimento no Nuroc, foram levados ao Instituto Médico Legal, onde fizeram exame de corpo de delito e, de lá, seguiram para Viana.

O QUE DIZ A DEFESA DE MARCOS

Responsável pela defesa de Marcos Robson, o advogado Paulo César Amâncio, diz que o cliente estava ajudando com as investigações e questionou a necessidade da prisão preventiva.

"Meu cliente até este momento vem contribuindo com a Justiça. Prestou informações, trouxe documentos para dentro desse inquérito e, mesmo assim, foi feito um pedido de prisão preventiva para ele. Sem ter a informação correta ainda do motivo da prisão, posso garantir que a prisão foi um equívoco", avaliou o advogado.

O advogado de Marcos, Paulo Cesar Amâncio, comentou a prisão do médico Crédito: Eduardo Dias

O QUE DIZ A DEFESA DE RODRIGO

O advogado Frederico Pimentel, que representa o médico Rodrigo Souza, afirmou que ainda está tomando conhecimento dos detalhes do inquérito.

"Nós estamos tomando conhecimento agora do conteúdo que guarnece o inquérito policial. Nós vamos avaliar a coerência ou não da decisão que decretou a prisão preventiva do meu cliente", finalizou

PRIMEIROS MÉDICOS PRESOS

Rodrigo Souza e Marcos Robson são os primeiros médicos presos pela operação. Em janeiro deste ano foram presos os empresários Gustavo Chagas e Marcos Stein, que continuam detidos. O enfermeiro Thiago Waiyn também foi preso em janeiro, mas liberado no dia 21 de fevereiro, por decisão da Justiça.

O QUE DIZ O CRM

Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) afirmou que apoia a Operação Lama Cirúrgica e que abriu sindicância para apurar o possível envolvimento dos médicos até o momento denunciados pela Operação. O conselho vai solicitar à polícia civil informações sobre a ação desta quarta-feira (28) para serem anexadas à sindicância.

LAMA CIRÚRGICA

Operação Lama Cirúrgica, deflagrada no Espírito Santo, identificou um detalhe ainda mais preocupante para quem se submeteu a cirurgias no Estado: a venda de materiais já utilizados, que deveriam ter sido descartados, para uso cirúrgico, tem por trás uma quadrilha com tentáculos nos Estados Unidos. A apuração é do repórter Roger Santana, da TV Gazeta, e foi revelada também pelo Fantástico, da TV Globo.

O material usado era revendido para hospitais privados, planos de saúde e médicos da Grande Vitória, a princípio, por duas empresas: a Alfa Medical e a Golden Hospitalar. Uma terceira empresa, a Esterileto, teria se associado ao esquema esterilizando materiais antes da revenda.

O Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc), da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), descobriu que um dos hospitais teria utilizado materiais que foram reprocessados mais de 2.500 vezes, inclusive agulhas e fios de sutura.

As investigações começaram em outubro, após uma denúncia anônima, e a polícia chegou ao hospital a tempo de impedir que os materiais cirúrgicos descartáveis fossem usados ilegalmente na dona de casa Maria de Lourdes Cardoso, paciente que iria se submeter a um procedimento no ombro.

“Chegou a enfermeira e disse que não ia ser possível fazer mais a cirurgia, porque o material que era para vir para mim não tinha chegado”, disse ela, que na época não sabia a verdadeira razão do cancelamento.

“A gente luta para fazer (a cirurgia) e ainda passa umas coisas dessas. Sem saber, né? Então eu vou confiar em quem mais?”, desabafou a paciente.

Os empresários Gustavo Deriz Chagas e Marcos Roberto Krohling Stein e o enfermeiro Thiago Waiyn, da empresa Golden Hospitalar, que vendiam os produtos como se fossem novos, foram presos. Buscas também foram feitas na Golden e na empresa Esterileto.

“Esses irresponsáveis utilizam material cuja importação é proibida e utilizam materiais em cirurgia cujo reprocessamento é proibido”, disse o secretário de Segurança do Estado, André Garcia.

Operação Lama Cirúrgica foi destaque de A Gazeta no dia 17 Crédito: Arquivo

POLÍCIA FEDERAL

Na ocasião do inícios das investigações, o secretário de Segurança, inclusive, acredita que o esquema vai além das divisas do Espírito Santo. Ele quer que a Polícia Federal entre no caso. “Claramente essa não é uma questão que está limitada às divisas do Espírito Santo”, alegou.

Na busca feita pelo Nuroc na sede da Golden Hospitalar, a polícia encontrou carimbos de três médicos e um receituário assinado e carimbado por um quarto médico, só que em branco. A prática está sendo considerada suspeita e os quatro estão sendo investigados.

André Garcia: "Esses irresponsáveis utilizam material cuja importação é proibida, e materiais em cirurgias cujo reprocessamento é proibido" Crédito: Reprodução TV Gazeta

Segundo a Vigilância Sanitária da Serra, os riscos vão desde uma infecção por vírus, por hepatite, até micobactéria, danos que muitas vezes só vão aparecer daqui a anos. “Os problemas podem surgir daqui até 10 anos”, acrescentou Geane Sobral, da Vigilância Sanitária municipal.

TELEFONEMA REVELOU PREOCUPAÇÃO

Um telefonema gravado com autorização da Justiça revelou que Marcos Stein, um dos donos da Golden Hospitalar, relatou a outro integrante da quadrilha sua preocupação com as suspeitas levantadas pela Operação Lama Cirúrgica.

“Eu passei um problema agora com a Vigilância Sanitária e outros órgãos, eles estão no meu pé”, relatou o empresário. O interlocutor, não identificado, disse, então, que não teria como fornecer notas fiscais dos produtos.

“Eles não aceitam devolução e eu já paguei sobre o transporte desse material. A gente vende desse jeito. Deixando claro que não é um material legal. O mercado sabe”, disse.

ENFERMEIRO É SOLTO

O enfermeiro Thiago Waiyn, de 35 anos, suspeito de adulterar produtos cirúrgicos e fornecê-los como novos, e preso na Operação Lama Cirúrgica para obter mais lucro em hospitais da Grande Vitória, foi solto na última quarta-feira (21). Além dele, foram detidos dois empresários que faziam parte do sistema e permanecem presos.

A operação comandada pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc), aconteceu em Vitória e Serra, e revelou que produtos descartáveis foram reutilizados 2.536 vezes e vendidos a hospital particular da Serra.

De acordo com a polícia, os produtos eram reprocessados ilicitamente e utilizados em procedimentos cirúrgicos na área ortopédica em hospitais privados, causando potencial dano à saúde de usuários e da coletividade. A reutilização de materiais descartáveis é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O Nuroc chegou até os criminosos depois de receber uma denúncia anônima. Os empresários Gustavo Deriz Chagas e Marcos Roberto Krohling Stein - proprietários da Golden Hospitalar -, e o enfermeiro Thiago Waiyn foram são acusados de lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica e adulteração de produtos medicinais.

Procurada pela reportagem por telefone, a defesa do enfermeiro não atendeu às ligações.

INVESTIGAÇÕES

As investigações tiveram início em outubro do ano passado, depois que uma operação do Nuroc e da Vigilância Sanitária apreendeu produtos médicos e etiquetas adulteradas. O avanço das apurações revelou adulteração de códigos de registro, número do lote, data de fabricação e validade do produto em produtos e etiquetas apreendidos no Golden Hospitalar e no centro cirúrgico de um hospital da Serra.