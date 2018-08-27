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Procedimento administrativo

Médico que quebrou cadeiras em posto é afastado por mais 15 dias no ES

Aurédio Couto, de 71 anos, que estava afastado há 90 dias para que fosse apurada a ocorrência, foi suspenso por mais 15 dias, sem direito a receber salário por essas duas semanas

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 09:31

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

27 ago 2018 às 09:31
Médico Aurédio José do Couto se revoltou com as condições de trabalho e de atendimento em Cariacica Crédito: Reprodução | Vídeo | Internauta
A Prefeitura de Cariacica concluiu o procedimento administrativo contra o médico Aurédio Couto, de 71 anos, que quebrou cadeiras e jogou prateleiras no chão, na unidade de saúde de Jardim América, após se revoltar com as condições de trabalho e de atendimento disponíveis para o paciente no posto.
O médico, que estava afastado há 90 dias para que fosse apurada a ocorrência, foi suspenso por mais 15 dias, sem direito a receber salário por essas duas semanas.
A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município no último dia 14 de agosto. A reportagem está tentando contato com o médico, que é o profissional mais antigo da saúde de Cariacica.
Médico que quebrou cadeiras em posto é afastado por mais 15 dias no ES
Em um desabafo emocionado à Rádio CBN, um dia após o quebra-quebra, o médico disse que não se arrependia e reclamou que faltava materiais básicos, como macas e estetoscópio.
Ele chegou a brincar que se precisasse examinar amígdala do paciente, tinha que comprar o picolé e tirar o palito.
Com o episódio, a então secretária Municipal de Saúde Stéfane Legran acabou pedindo exoneração
VÍDEO MOSTRA REVOLTA DO MÉDICO

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