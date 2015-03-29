Médico é expulso de avião por ser portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)

WING COSTA

Redação Multimídia

O médico alagoano Hemerson Casado Gama, portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença degenerativa, foi expulso de um avião da empresa Alitalia com destino final a Israel, na última quinta-feira (26). Hemerson trabalhou por vários anos no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, sul do Espírito Santo, e é casado com uma capixaba.

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Gama foi presenteado com passagens pelo Governo de Alagoas para fazer o tratamento fora do país. Com ele viajam a esposa e um cuidador. Eles embarcaram por volta das 19h, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, após quase dez horas de espera, e foram impedidos de viajar, por dois funcionários da empresa, por conta do aparelho respiratório que o médico precisava manter ligado.