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CONFUSÃO

Médico é expulso de avião por ser portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)

Hemerson Casado Gama trabalhou por vários anos no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 29 de Março de 2015 às 16:02

Publicado em 

29 mar 2015 às 16:02
WING COSTA
Redação Multimídia
O médico alagoano Hemerson Casado Gama, portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença degenerativa, foi expulso de um avião da empresa Alitalia com destino final a Israel, na última quinta-feira (26). Hemerson trabalhou por vários anos no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, sul do Espírito Santo, e é casado com uma capixaba.
Médico é expulso de avião por ser portador de doença rara
Gama foi presenteado com passagens pelo Governo de Alagoas para fazer o tratamento fora do país. Com ele viajam a esposa e um cuidador. Eles embarcaram por volta das 19h, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, após quase dez horas de espera, e foram impedidos de viajar, por dois funcionários da empresa, por conta do aparelho respiratório que o médico precisava manter ligado.
Inconformado, o médico utilizou uma página pessoal nas redes sociais para desabafar e denunciar o caso. A assessoria de imprensa da Alitalia foi procurada, mas não retornou até a publicação desta matéria.

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