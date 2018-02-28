O médico Rodrigo Souza foi preso na operação Lama Cirúrgica Crédito: Bernardo Coutinho

Preso preventivamente na quarta fase da Operação Lama Cirúrgica, o ortopedista Rodrigo Souza Soares é apontado pela Polícia Civil como sócio da Golden Hospitalar.

A empresa, segundo as investigações, revendia materiais de uso cirúrgico, que deveriam ter sido descartados, para hospitais privados, planos de saúde e médicos da Grande Vitória.

Your browser does not support the audio element. Médico comandava empresa que revendia materiais cirúrgicos usados

Rodrigo e o também ortopedista Marcos Robson de Cássia Alves Júnior foram presos na manhã desta quarta-feira (28). Para a polícia, Rodrigo emprestou R$ 200 mil para o início das operações da Golden e era ele quem comandava a empresa.

Já Marcos teria recebido altos valores para realizar as cirurgias com o material reutilizado de forma irregular. Os empresários Gustavo Deriz Chagas e Marcos Roberto Krohling Stein, outros sócios da Golden, já tinham sido presos.

A defesa de Rodrigo nega que ele seja sócio da empresa, mas as investigações mostram que o ortopedista criou, em 2015, um grupo no WhatsApp com o nome 'Golden Hospitalar', convidando Gustavo e Marcos para fazer parte dele. Em seguida, Rodrigo, apelidado de "Piolho" no grupo, diz "Bora ganhar dinheiro" e chama os outros sócios para se reunirem em uma churrascaria.

Para o chefe do Núcleo de Repressão à Crimes Organizados e à Corrupção (Nuroc), delegado Raphael Ramos, o material apreendido pela polícia não deixa dúvidas de que ele era a cabeça da empresa envolvida no esquema criminoso.

"Nesses conteúdos a gente tinha conversas de Whatsapp onde se combinavam reuniões, onde se marcava encontro, onde se falava de recebimento de valores. Onde se caracterizava que ele exercia atividade de direção desse grupo. Nós temos fotografias dele em reunião em locais públicos", conta.

Advogado que representa Rodrigo, Frederico Pimentel diz que a determinação da prisão não tem argumentos sólidos porque o cliente não atrapalhou as investigações. Para ele, não está comprovado que o médico participou do esquema.

"Não existe nenhum elemento que comprove que Rodrigo frequentava sede ou filial dessa empresa. O que eu vi foi uma foto em uma churrascaria, em 2016, onde inexiste qualquer ligação com o dr. Rodrigo", argumenta.