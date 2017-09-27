Medicamento contra câncer continua faltando no Hospital Infantil

Mãe de Ana Luíza, Luíza Guidoni afirma que desembolsou R$ 9 mil para finalizar o tratamento da filha Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória

Um medicamento importante contra o câncer infantil continua faltando no Hospital Infantil, em Vitória. É a dactinomicina, que ajuda a tratar vários tumores, entre eles o câncer renal. Atualmente 16 crianças utilizam o remédio e acabam atrasando os tratamentos, reduzindo as chances de cura.

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O tratamento contra o câncer renal de Ana Luíza Guidoni, de 9 anos, terminou nas últimas semanas, mas poderia ser mais rápido se o medicamento não tivesse faltado três vezes. Segundo a mãe, a dona de casa Luíza Guidoni, de 46 anos, os familiares tiveram que pagar R$ 9 mil por nove doses, se não o tratamento não terminava. “É uma das situações mais difíceis para a gente como pais. Muitas crianças morrem não só por causa da doença. Essa falta acarreta exatamente em um fim trágico desse jeito”, lamenta.

Desde meados do ano passado o Hospital Infantil relata os problemas, segundo ofício enviado pela direção à Defensoria Pública do Estado. O hospital solicitou 552 frascos no primeiro semestre, mas até agora, em setembro, só recebeu 272, nem 50% do necessário.

A Justiça Federal havia determinado, em caráter liminar, no final do mês de agosto, que a União ou a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) disponibilizassem o medicamento. Em uma decisão do último dia 21, o juiz federal da 3ª Vara Cível de Vitória, Aylton Bonomo Júnior, dá um novo prazo, desta vez citando apenas a União. Depois da intimação, a disponibilização dos medicamentos deve acontecer novamente em até cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1 mil.

Para o defensor público integrante do Núcleo da Infância e da Juventude, Paulo Antônio dos Santos, as autoridades sabiam que o medicamento poderia faltar e, mesmo assim, estão demorando a agir. “Não era novidade para o hospital e para o Ministério da Saúde. A União iniciou a compra e uma série de contatos mostram uma burocracia. Em nenhum momento foi informado que não seria possível comprar o medicamento”, ressaltou.

O Ministério da Saúde disse que não foi intimado sobre a última decisão judicial ainda. Em nota, a pasta justificou que a compra foi centralizada em 2015 com uma expectativa de falta. Segundo o ministério, a regularização deve acontecer em outubro, após a contratação de outra empresa, mas os recursos continuam sendo enviados para os hospitais.