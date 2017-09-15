A médica Milena Gottardi Tonini Frasson, baleada na cabeça no estacionamento do Hucam, Vitória, teve a morte confirmada na tarde desta sexta-feira (15). Ela morreu por volta das 16h50, em decorrência de um inchaço no cérebro, por conta dos danos causados pelos tiros. De acordo com o secretário Estadual de Segurança Pública, André Garcia, Milena foi vítima de feminicídio, com características de crime de mando.

Your browser does not support the audio element. Médica morta no Hucam foi vítima de feminicídio, diz secretário

“A linha de investigação está posta. O que podemos dizer neste momento é que estamos trabalhando com a hipótese de um crime que foi encomendado e executado por essa pessoa. Na investigação vamos determinar a motivação que infelizmente levou à morte da médica”, contou.

De acordo com as investigações, tudo indica que o crime tem ligação com algum relacionamento, de acordo com o secretário. “Pode ter sido um crime de mando em razão dessa questão sentimental, um feminicídio clássico, por uma ruptura de relação, mas ainda estamos levantando isso. Mas provavelmente é relacionado a um relacionamento”, contou.

Segundo André Garcia, Milena teria sido morta estando no estacionamento do Hucam ou em um outro local, já que não se trata de um assalto seguido de morte, mas de alguém que tinha a intenção de matá-la. “Um crime dessa natureza, se for comprovado o feminicídio, acontece independentemente do local. Geralmente são pessoas conhecidas, que sabem a rotina da vítima, por isso trabalhamos tanto para tentar mudar uma cultura, que é a cultura da morte da mulher. É preciso mudar a cabeça dos homens”, afirmou.