O devastador acidente aéreo com o time da Chapecoense, que viajava para disputar a final da Copa Sulamericana na Colômbia, chocou o mundo. Na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, torcedores se reuniram com a diretoria do clube no estádio Arena Condá. Foi montado, no local, um ambulatório, onde a médica capixaba Maria Júlia Souza auxiliou no atendimento das pessoas.
Maria Júlia explicou que, desde a manhã desta terça-feira (29), horas depois do acidente, populares começaram a chegar ao estádio. Com isso, a prefeitura de Chapecó convocou alguns médicos para prestarem um suporte clínico aos parentes por conta do impacto das notícias que chegavam.
Médica capixaba presta atendimento em arena da Chapecoense
Segundo a médica capixaba, o ambulatório foi estabelecido na Arena Condá com apoio de um plano de saúde e da Cruz Vermelha, que solicitou psicólogos para dar assistência às famílias.
“Foi montado um ambulatório com ambulância, medicação, sala para observação e sala de emergência junto com apoio psicológico, com auxílio da Cruz Vermelha que está convocando psicólogos de várias regiões vizinhas e até de cidades mais distantes para que possam vir para cá acompanhar todas as famílias durante esse processo que a gente não sabe quanto tempo vai durar”, explicou.
Segundo Maria Júlia, o clima na cidade de Chapecó é de muita tristeza pela tragédia que vitimou praticamente toda a delegação do time, além de jornalistas e da tripulação do avião. “A população está bem comovida, chocada e calada porque sempre 'respiraram' esse time de futebol, sempre apoiaram muito. Era a paixão deles”, contou.
Na madrugada desta terça-feira, o avião em que o time da Chapecoense estava caiu na Colômbia quando a delegação seguia para Medelim, onde a Chape disputaria a partida mais importante da sua história, a final da Copa Sulamericana, contra o Atlético Nacional. Cinco pessoas sobreviveram ao acidente e 72 morreram.