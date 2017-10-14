Médica alerta para a importância do sono em dia com horário de verão

O horário de verão ainda divide muita gente. Tem quem não goste por achar que as manhãs ficam mais escuras, e tem quem ame por gostar de um dia mais longo, com mais sol. Fato é: todo mundo tem que se adaptar. A especialista em medicina do sono e pneumologista Jéssica Polese lembra que é necessário colocar o sono em dia para diminuir o impacto.

“O horário biológico estará um pouco desajustado do real. A pessoa vai ter fome em horários diferentes. A pessoa tem que se organizar em relação a isso, principalmente nos primeiros dias, que são mais difíceis”, explicou.

A médica explica que até os primeiros quinze dias a adaptação é mais difícil. Há pessoas que podem até passar por alguns problemas de saúde, como dores de cabeça e gastrite. No geral, a médica explica que o horário em si não causa demais problemas e é apenas uma questão de adaptação.

O assistente administrativo Welder Réboli, de 25 anos, gosta do horário de verão. Para ele, o dia fica bem maior. “Para eu que estudo dá tempo de aproveitar mais o dia, até o fim de semana, que fica mais extenso. Menos perigo também, por causa da noite, pois saio do serviço às 18 horas”, explicou.

O aposentado Sérgio de Bortoli, de 53 anos, não gosta do horário de verão e não vê nenhuma vantagem. De manhã, ele afirma que é mais complicado acordar para fazer atividades físicas, com um tempo menor de sol e de tarde não é diferente, só que de outra forma. “Eu corro todo dia à tarde e saio para correr 17 horas e o sol está quente ainda e gosto de correr sem sol. Muito a tarde, 20 horas, já está muito tarde para alimentação. Prefiro mesmo o horário atual”, justificou.