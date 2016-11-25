A média de doações de sangue no Hemocentro (Hemoes) está bem abaixo da meta e da capacidade, segundo o órgão. Atualmente 60 voluntários contribuem diariamente, quando o número ideal deveria ser 100 doadores por dia. Em um dia desta semana, inclusive, havia apenas oito bolsas com sangue "O" negativo para atendimento a dez hospitais no Espírito Santo.

O estudante Washington Carlesso, de 16 anos, doou pela primeira vez nesta sexta-feira (25). Segundo ele, há pessoas na família que doam e, então, resolveu seguir o exemplo. “Hoje é você, mas amanhã pode ser outra pessoa, um parente ou mesmo uma avó que tem um neto para cuidar, um pai de família que tem filho para cuidar”, pondera.

Your browser does not support the audio element. Média de doações diárias no Hemoes está quase na metade da ideal

Já o comerciante Antônio dos Santos, de 63 anos, doa há 44 anos. Segundo ele, tudo começou com um trote filantrópico na faculdade onde estudou, em Minas Gerais, quando foi “obrigado” a doar sangue. “Eu devo ter doado entre 60 e 70 vezes ao longo da minha vida. Eu passei a me sentir muito bem e tem a questão social, dos hospitais precisarem sempre de doadores”, relata.

Época de retração

A diretora-técnica do Hemoes, Alessandra Prezotti, explica que a conscientização da importância da doação de sangue deve ser reforçada nesse período do ano, principalmente pela redução no número de doadores que acontece nas férias. “Infelizmente em janeiro há uma queda no número de doações, mas um aumento da demanda por causa dos acidentes de carro. Contamos com a população para que os números não caiam ainda mais”, explica.