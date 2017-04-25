Uma pesquisa do Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies) aponta que o Estado pode perder até 35 mil postos de trabalho formais até 2025 para a mecanização, a intitulada indústria 4.0. Entre eles estão operador de telemarketing, trabalhadores rurais, operador de caixa, corretor de imóveis e até árbitro de futebol.

Your browser does not support the audio element. Mecanização ameaça 35 mil empregos no ES

A pesquisa é baseada em dados do Fórum Econômico Internacional. O número representa 5% do total de mais de 700 mil postos formais, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

De acordo com o presidente do Ideies, Antônio Fernando Doria, a mecanização já está presente no cotidiano e por isso muitos dos postos formais devem ser perdidos em oito anos. Ele explica que quem sai perdendo primeiro é aquele que trabalha em empregos com atividades repetitivas, como indústria automotiva e têxtil. “Tudo o que é trabalho de rotina acaba sendo passível de automatização. É articular tecnologia da informação com automação com informação de dados em nuvem. Articulando tudo passa a ter a chamada internet das coisas”, explica.

NOVOS EMPREGOS

Doria explica, no entanto, que vários outros postos formais devem ser criados com a indústria 4.0, mas será necessário especialização por parte dos profissionais. “É necessário conhecimento em TI, saber trabalhar com equipamentos mais qualificados. Se de um lado você perde emprego, do outro será necessário profissionais com uma qualificação mais sofisticada”, descreve.