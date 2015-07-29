Mec Show 2015 bate recorde com 60 milhões em vendas de produtos e serviços

O setor metalmecânico do Estado registrou recorde de negociações, neste ano, no primeiro dia da Feira da Metalmecânica, Energia e Automação (Mec Show). Ao todo, foram movimentados R$ 60 milhões em vendas de produtos e serviços. O valor é o maior em oito anos do evento, de acordo com o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado (Sindifer).

A quantia surpreende em meio ao cenário de crise econômica e mostra uma tendência de inovação das empresas capixabas, que estão, inclusive, realizam serviços fora do Estado. Atualmente, três mil profissionais atuam em obras de empresas capixabas em outras regiões.

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Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o presidente do Sindifer, Manoel Pimenta, disse que os indicadores mostram uma reação à crise. “É uma época de oportunidade também. A crise gera oportunidades. Na rodada de negócios, tínhamos a expectativa de fechar RS 50 milhões e acabamos fechando em R$ 60 milhões. É muito bom porque mostra que temos melhores perspectivas para a frente”, declarou.

Nessas negociações, estão inclusos venda de produtos e contratação de serviços, como manutenção, montagem e fabricação. Além dos bons indicadores da feira, o setor também comemora a expansão de serviços além das divisas capixabas. Algumas empresas têm buscado contratos e realização de obras em outras regiões do país, principalmente no setor de exploração da celulose.

Efeitos negativos da crise

A atuação em demais estados desafoga a demanda por emprego no mercado de trabalho capixaba, segundo o Sindifer. Nos últimos dois meses, o setor metalmecânico registrou o fechamento de 650 postos de trabalho no Espírito Santo. De acordo com o presidente do Sindifer, Manoel Pimenta, as empresas ainda não têm aderido ao Programa de Proteção ao Emprego (PPE), lançado pelo Governo Federal.

O programa visa a redução da jornada de trabalho com redução proporcional do salário, sendo uma parte dos vencimentos custeada pelo Governo Federal. Mesmo com essa opção, algumas empresas seguem optado pelas demissões.

“A empresa tem que dar a contrapartida de que a cada quatro meses de emprego é preciso de um mês de estabilidade. Então, em um ano, a empresa mantém quatro meses de estabilidade para o empregado. Isso tem afastado um pouco as empresas do programa, mas não há informação de adesões”, contou.

No entanto, antes mesmo do lançamento do programa do Governo Federal, empresas capixabas já praticavam tal medida de maneira espontânea. Estimativas do Sindicato dos Metalúrgicos (Sindimetal) e do Sindifer dão conta de que 800 trabalhadores estão neste regime nesta área da economia capixaba.

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