O Ministério da Educação (MEC) decidiu, nesta quinta-feira (8), recolher das escolas de todo o país o livro "Enquanto o sono não vem". O livro, que estava indicado para crianças de 7 e 8 anos de idade, aborda o tema do incesto.

Your browser does not support the audio element. MEC decide recolher das escolas livro infantil que aborda incesto

A Rádio CBN Vitória veiculou, no último dia 31 de maio, uma reportagem que mostrava a polêmica que o livro causou entre professores e profissionais de educação no Espírito Santo. No livro há um conto que fala do pedido de casamento de um pai para uma das filhas. No final, ela acaba morrendo presa por não aceitar o pedido.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória informou na ocasião, que iria retirar os livros das escolas municipais e que eles seriam remetidos ao MEC com um parecer técnico pedagógico. As prefeituras de Serra e Cariacica também retiraram a obra dos colégios do Ensino Fundamental. A Prefeitura de Vila Velha suspendeu o uso em sala de aula e levou o livro para avaliação.

Para o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Lorenzo Pazolini, a abordagem surpreende negativamente e não deve ser levada a crianças.

“Muitas dessas viveram ou presenciaram cenas de abuso. E reviver isso dentro da sala de aula traz um sofrimento com consequências dentro e fora da sala. É claro que é um conto, mas a mente de uma criança é vasta”, ressalta.

De acordo com nota do MEC, a decisão de recolher os exemplares foi respaldada em um parecer técnico da Secretaria de Educação Básica (SEB), que considerou a obra de José Mauro Brant, da Editora Rocco, "não adequada" para esse público, por conta do tema abordado. A editora afirmou, por outro lado, que a obra foi "amplamente avaliada".

Noventa e três mil exemplares do livro tinham sido distribuídos pelo Programa de Alfabetização na Idade Certa para alunos de primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental das escolas públicas.